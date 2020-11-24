На черзі розгортання будівельних робіт.

Підготовчий етап з добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС завершено, на черзі розгортання будівельних робіт.

Про це т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив у ході робочої наради з питань добудови третього та четвертого енергоблоків ХАЕС.

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На виконання Указу Президента «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року, у частині добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС, НАЕК «Енергоатом» виконав наступні заходи.

• Створено робочу групу з опрацювання питань реалізації будівництва енергоблоків №3 та 4 ХАЕС, до складу якої окрім підрозділів Енергоатома увійшли АТ «КІЕП» та ПрАТ «Юженергобуд».

• Виконано оцінку технічного стану підйомних кранів, необхідних для забезпечення будівельних і монтажних робіт. (Один з підйомних кранів, встановлених на майданчику ХАЕС, найвищій в Україні кран датської фірми Kroll Kranes).

• Створено штаб будівництва енергоблоків №3 та 4 ХАЕС, до складу якого увійшли керівники НАЕК «Енергоатом», ХАЕС, ВП «Атомпроектінжиніринг», Науково-технічного центру Енергоатома, виконавчих дирекцій Компанії.

• Отримано висновок про стан майбутнього будівельного майданчика енергоблоків № 3, 4 ХАЕС, який визнано задовільним та придатним для облаштування виробничих і монтажних зон всіх етапів будівництва.

• Закінчено роботи з висвердлювання кернів у бетонних конструкціях енергоблоків № 3, 4 ХАЕС з метою оцінки їхнього стану. За попередніми висновками стан залізобетонних конструкцій недобудованих енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС цілком відповідає проєктним вимогам.

• Прилеглу до недобудованих блоків територію розчищено від кущів та дерев, відкачано воду з турбінного відділення третього енргоблока.

• Складені акти обстеження обладнання, яке зберігається на складах ХАЕС та може бути використано при добудові енергоблоків

Коментуючи законодавчі аспекти добудови енергоблоків, Петро Котін наголосив: «Очікуємо, що до кінця листопада Міністерство екології затвердить Звіт з оцінки впливу на довкілля будівництва енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС. Сподіваюсь, що після цього проєкт закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3,4 ХАЕС» буде швидко опрацьований Кабміном та спрямований до Верховної Ради, яка прийме його до кінця року».

Говорячи про стан недобудованих енергоблоків, очільник Енергоатома зазначив, що незважаючи на необхідність заміни окремих металоконструкцій, останні дослідження довели, що стан основних залізобетонних конструкцій будівель енергоблоків №3 та №4, цілком відповідає проєктним вимогам. «Це вичерпна відповідь тим, хто каже про неможливість добудови блоків через нібито поганий стан бетону. Це дуже добра новина для всіх нас – час починати роботу», - додав керівник Компанії.

Він дав високу оцінку роботі, яка виконана на станції у рамках підготовки до початку робіт на третьому енергоблоці: «Сьогодні я був дуже радий побачити прогрес з підготовки майданчиків третього та четвертого енергоблоків до відновлення будівельних робіт, який відбувся за останні місяці. Дякую усім, хто долучився до цієї роботи».

Звертаючись до колективу Хмельницької АЕС, Петро Котін зазначив, що з початком робіт з добудови енергоблоків №3 та №4 станція перетворюється на майданчик, на якому відбуватимуться насправді історичні події для усієї ядерно-енергетичної галузі України. «У вас вже був такий досвід, коли у 2004 році було добудовано енергоблок №2 ХАЕС. Зараз саме від добудови блоків станції залежить успішне майбутнє усієї галузі. Ми вже почали це робити, переконаний, що цю роботу ми виконаємо, і держава отримає два безпечних та надійних енергоблоки – мільйонники, які забезпечуватимуть енергетичну безпеку держави та розвиток вітчизняної економіки», - підсумував Петро Котін.

Своєю чергою віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» Герман Галущенко наголосив, що Компанія розглядає будівництво третього та четвертого енергоблоків, як глобальний проєкт із залученням десятків провідних підприємств України: «Цей проєкт створить робочі місця для десятків тисяч українців, адже необхідно максимально локалізувати виробництво обладнання для добудови блоків на вітчизняних підприємствах, використовуючи науково-технічний потенціал, якій в нас зберігся. Ми маємо усі передумови для того щоб за масштабами та стратегічною важливістю цей проєкт посів перше місце в країні. Відповідним має стати і відношення до нього усіх державних інституцій, від яких Енергоатом очікує всебічної підтримки»

Віцепрезидент Енергоатома зазначив, що Компанія докладатиме усіх зусиль для того, щоб усі тендерні процедури із закупівлі обладнання та послуг за проєктом, а також конкурси з відбору підрядних організацій, відбувались максимально прозоро.

Гендиректор ХАЕС Андрій Козюра повідомив, що ХАЕС повністю готова до того, щоб розпочати роботи на третьому енергоблоці. «В нас є великій заділ, як у будівельній частині, так і в частині теплотехнічного обладнання, яке зберігається на складах станції», - зазначив гендиректор станції.

За його словами, вже змонтовано тимчасову схему живлення електроенергією будівельних майданчиків, також на енергоблоці №3 встановлене тимчасове освітлення.

Андрій Козюра подякував керівництву Компанії за підтримку станції у складній та важливій роботі з підготовки до початку добудови енергоблоків станції.

Він висловив впевненість у тому, що проєкт надасть потужний імпульс розвиткові соціальної інфраструктури району розташування ХАЕС та усієї Хмельницької області в цілому.

Для довідки: Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блока на 75% (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 4-го – на 28%, у 1990 році через «постчорнобильський» мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.

Для України питання добудови цих двох енергоблоків ХАЕС є стратегічно важливим, адже це сприятиме енергетичній безпеці нашої держави, доступності тарифу для споживачів, стійкості енергосистеми. Крім того, йдеться про створення тисяч нових робочих місць, що відчутно покращить соціально-економічний розвиток регіону розташування ХАЕС.

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Автор: УНІАН