Однак в Одеській області у зв’язку з ремонтом мереж можливі стабілізаційні відключення.

Після багатомісячного дефіциту електроенергії сьогодні та у вихідні українська енергосистема працюватиме з резервом потужності, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на міністра Германа Галущенка.

За словами міністра, сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. "Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", - цитує прес-служба Галущенка.

При цьому в Одеській області у зв’язку з ремонтом мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.

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У Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів, додав Галущенко.

Масовані удари РФ по Україні - ситуація зі світлом

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійні вимкнення електропостачання. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку по об‘єктах інфраструктури України.

Окупанти влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Попри ракетну атаку РФ 16 лютого, в Україні п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

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