Німеччина перебуває у фазі "енергетичного переходу", відмовляючись від вугілля та атома на користь поновлюваних джерел, а в цьому контексті газ необхідний.

Німеччина поки отримує від США тільки "сигнали" з приводу "Північного потоку-2", але не знає, якою буде політика американського уряду в цьому питанні.

Читайте такожDer Spiegel: Відповідальність за "Північний потік-2" потрібно перекласти повністю на шию РосіїПро це повідомляє Deutsche Welle.

"Я сподіваюся, що я не дуже оптимістичний, але я реально сподіваюся, що з новою адміністрацією Байдена ми зможемо знайти партнерів, які захочуть працювати з нами й ще раз оцінити, що насправді відбувається, тому що ми не вважаємо, що "Північний потік-2" збільшує нашу залежність", – заявив статс-секретар МЗС Німеччини Нільс Аннен.

Він зазначив, що в США демократи та республіканці об'єдналися в опозиції до будівництва трубопроводу. Водночас реалізація проєкту - питання суверенітету Німеччини, а "загрожувати санкціями друзям неприйнятно".

"Сподіваюся, це розуміють, як і те, що ми були б раді сісти за стіл переговорів", - сказав Аннен.

Він зазначив, що енергетичний ринок Європи змінився, став прозорішим, з'явилися нові технічні можливості та все це дозволяє врегулювати стурбованості інших країн.

Аннен нагадав, що Німеччина перебуває у фазі "енергетичного переходу", відмовляючись від вугілля та атома на користь поновлюваних джерел, а в цьому контексті газ необхідний. Крім того, газова інфраструктура – "можливо, єдина інфраструктура викопної енергетики, яку можна використовувати" в новій конфігурації.

Адміністрація США вивчає компанії, які можуть мати стосунок до будівництва "Північного потоку-2". Всі вони вже у травні ризикують потрапити до оновленого списку санкцій.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже чинним "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".

Станом на 23 лютого 2021 року через санкції США відразу 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2".

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Автор: УНІАН