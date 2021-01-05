Відмова норвезької компанії працювати з російським проектом через санкції США в будь-якому випадку затягне на довго будівництво ГТС.

Компанія з Норвегії, яка повинна була надати технічні сертифікати російському газопроводу "Північний потік-2", відмовилася від своєї ролі. Причиною стали нові санкції США.

"DNV GL зупиняє всі заходи щодо перевірки трубопроводу "Північного потоку-2", відповідно до санкцій і поки ці санкції діють", - повідомили в норвезькій компанії журналістам видання EUObserver.

"Ми виконуємо план щодо припинення нашої верифікаційної підтримки проекту. В нинішній ситуації DNV GL не може видати сертифікат про завершення трубопроводу", - додали в фірмі.

Читайте такожBloomberg: "Північний потік-2" в обхід України можуть добудувати до кінця 2021 рокуПредставник DNV GL сказав також, що рішення компанії пов'язане з новим законом США, який був ухвалений минулої п'ятниці. Він називався "Роз'яснення щодо захисту Європейської енергетичної безпеки". В компанії відмовилися давати оцінку тому, як її рішення може вплинути на "Північний потік-2".

"Юридичні вимоги щодо сертифікації й верифікації сильно залежать від національних юрисдикції", - пояснив представник норвезької фірми.

Але він додав, що DNV GL працювала з "Північним потоком-2" впродовж 5 років аж до появи санкцій США. Тож якщо навіть інша компанія захоче взяти на себе цю роботу, їй знадобиться досить багато часу.

Видання нагадує, що російський корабель "Фортуна" нещодавно почав прокладати російський газопровід в акваторії Німеччини. Там він закінчив відрізок протяжністю 2,6 кілометра. З 15 січня російська сторона планує почати прокладати ще 100 кілометрів трубопроводу в водах Данії. Консорціум "Північний потік-2" і російське дипломатичне представництво в ЄС відмовилося коментувати, як рішення DNV GL вплине на ГТС.

Читайте такожНові санкції США остаточно поховають "Північний потік-2" - сенатор СШАEUObserver нагадує, що вартість "Північного потоку-2" складає 9,5 мільярди євро. Його завершення дозволить Росії експортувати 80% об'ємів газу для ЄС через Німеччину. Таким чином, Кремль зможе в майбутньому відключати від поставок так країни, як Україна чи Польща, заради політичної вигоди.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань