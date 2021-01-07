Німецький фонд може самотужки замовляти послуги з добудови газопроводу, що має вивести виконавців із дії американських санкцій.

Уряд землі Мекленбург-Західна Померанія схвалив створення "Фонду захисту клімату Мекленбургу", головною метою якого має допомога добудови газопроводу Nord Stream-2 в обхід санкцій США.

Читайте також"Північний потік-2" відмовилися сертифікувати через нові санкції США – ЗМІЯк повідомляє "Європейська правда", це випливає з конфіденційних документів, якими розпоряджається Bild.

Видання цитує урядовий документ, в якому зазначається: "Уряд створює фонд, який підтримує та сприяє заходам щодо охорони клімату в штаті через широкий спектр організацій та установ, а також активістів громадянського суспільства та одночасно може внести свій внесок у завершення проекту газопроводу" Nord Stream-2".

Як зазначається у документі, "нове санаційне законодавство США вимагає термінового створення фонду". Таким чином, німецький фонд може самотужки замовляти послуги з добудови газопроводу, що має вивести виконавців із дії американських санкцій. За даними BILD, на це офіційно заплановано витратити близько 250 тисяч євро.

Більш того, Bild стверджує, що засновники фонду вже домовилися про умови співпраці із Nord Stream 2 AG - дочірньою компанією "Газпрому".

Головою фонду буде колишній мекленбурзький прем'єр-міністр Ервін Селлінг (СДПН), його заступником - євродепутат від ЄНП / ХДС Вернер Кун.

Що цьому передувало

Тиждень тому Сенат США повторно підтримав проєкт оборонного бюджету, у якому передбачені санкції проти "Північного потоку-2", таким чином остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа.

Закон про оборонний бюджет на 2021-й рік передбачає в тому числі військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів. Закон також посилює санкції проти газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН