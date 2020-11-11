Також НКРЕКП з наступного року має намір підвищити тариф на послуги диспетчерського управління.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії у 2021 році до 309,8 гривні за МВт-год, що на 28,9% вище діючого тарифу, але на 0,9% нижче, ніж тариф компанії на грудень.

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Відповідну постанову було попередньо схвалено на засіданні комісії.

Також НКРЕКП з наступного року має намір підвищити тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії з 24,75 гривні до 40,04 гривні за МВт-год (без ПДВ).

У пояснювальних записках до постанов сказано, що оператор системи передачі держкомпанія "Укренерго" представила Нацкомісії розрахунки, згідно з якими оптимальний тариф компанії на передачу електроенергії повинен бути підвищений на 60% - з 312,76 до 501,03 гривні за МВт-год (без ПДВ). А для підприємств "зеленої металургії" такий тариф має бути на рівні 91,73 гривні за МВт-год.

Згідно з розрахунками "Укренерго", тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії має становити 87,83 гривні за МВт-год.

Що цьому передувало

НКРЕКП прийняла постанову, згідно з якою з 1 грудня 2020 року тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" буде збільшено на 30% - з 240,23 гривні до 312,76 гривні за МВт-год.

Раніше "Укренерго" запропонувала з 1 листопада поточного року підвищити тариф на передачу електроенергії майже у 2,7 раза – до 640,48 гривні за МВт-год з 240,23 гривні.

У липні НКРЕКП прийняла рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії держкомпанії "Укренерго" був збільшений на 54,6% - з 155,4 гривні/МВт-год до 240,23 гривні/МВт-год (без ПДВ).

Раніше великі промислові підприємства заявили про те, що підвищення тарифу на передачу електроенергії держкомпанії "Укренерго" робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Для середнього бізнесу підвищення тарифу "Укренерго" означає зростання вартості електрики в цілому, що кінець кінцем змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ціна електрики для населення залишиться незмінною, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.

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Автор: Ігор Орел