Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії у 2021 році до 309,8 гривні за МВт-год, що на 28,9% вище діючого тарифу, але на 0,9% нижче, ніж тариф компанії на грудень.
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Відповідну постанову було попередньо схвалено на засіданні комісії.
Також НКРЕКП з наступного року має намір підвищити тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії з 24,75 гривні до 40,04 гривні за МВт-год (без ПДВ).
У пояснювальних записках до постанов сказано, що оператор системи передачі держкомпанія "Укренерго" представила Нацкомісії розрахунки, згідно з якими оптимальний тариф компанії на передачу електроенергії повинен бути підвищений на 60% - з 312,76 до 501,03 гривні за МВт-год (без ПДВ). А для підприємств "зеленої металургії" такий тариф має бути на рівні 91,73 гривні за МВт-год.
Згідно з розрахунками "Укренерго", тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії має становити 87,83 гривні за МВт-год.
Що цьому передувало
- НКРЕКП прийняла постанову, згідно з якою з 1 грудня 2020 року тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" буде збільшено на 30% - з 240,23 гривні до 312,76 гривні за МВт-год.
- Раніше "Укренерго" запропонувала з 1 листопада поточного року підвищити тариф на передачу електроенергії майже у 2,7 раза – до 640,48 гривні за МВт-год з 240,23 гривні.
- У липні НКРЕКП прийняла рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії держкомпанії "Укренерго" був збільшений на 54,6% - з 155,4 гривні/МВт-год до 240,23 гривні/МВт-год (без ПДВ).
- Раніше великі промислові підприємства заявили про те, що підвищення тарифу на передачу електроенергії держкомпанії "Укренерго" робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.
- Для середнього бізнесу підвищення тарифу "Укренерго" означає зростання вартості електрики в цілому, що кінець кінцем змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.
- Ціна електрики для населення залишиться незмінною, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.
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