США як і раніше вважають "Північний потік-2" поганою угодою.

США продовжать протидіяти використанню газопроводу "Північний потік-2" в якості геополітичного проекту Росії.

Про це заявила офіційний представниця Державного департаменту Джаліна Портер.

США як і раніше вважають "Північний потік-2" поганою угодою.

"Ми говорили це раніше і продовжуємо повторювати. Ми вважаємо це поганою угодою і продовжимо протидіяти цьому трубопроводу як геополітичному проекту Росії", - заявила представник Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2": загальна інформація про проект

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України Про консультація у зв'язку домовленістю США і Німеччини щодо завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Олег Давигора