21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2".

Посол України у США Оксана Маркарова вважає, що питання запуску "Північного потоку-2" остаточно не вирішене.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Європейській правді.

Дипломатка наголосила, що і Україна, і США обізнані у справжній меті Росії щодо запуску трубопроводу.

"Перше. Ми вважаємо, що Північний потік – це зброя. Наша точка зору не змінилася. Більше того, США вважають, що Північний потік – це поганий "потік". Друге, залишаються санкції абсолютно на всі російські компанії, російські судна Більше того, ми постійно надаємо додаткову інформацію для наших партнерів і додаткові санкції щотри місяці повинні переглядатися і накладатися", – пояснила Маркарова.

Читайте такожЦіна на газ у Європі побила новий рекорд: як це вдарить по УкраїніЗа її словами, хоч санкції у 2019 році були "дуже інструментальними", зараз важлива активна співпраця з цього приводу із закордонними колегами США й Німеччини.

"Навіть якщо він буде на 100% добудований, є ще питання інші. Питання сертифікації і так далі", – додала дипломатка.

Маркарова нагадала про заяву канцлерки Німеччини Ангели Меркель, у якій глава уряду ФРН чітко вказала про зберігання за Україною ролі транзитної держави.

"І тому ми зараз дуже активно будемо працювати з обома спецпредставниками, призначеними для обговорення цього питання, щоби надати свою позицію, щоб ці заяви мали практичне наповнення. Практично наповнити – буде дуже складне питання, тому що Росія, мабуть, не для того будує "Північний потік". Але я не говорила б, що це питання остаточно вирішене", – відповіла Маркарова.

Напередодні російський газовий монополіст "Газпром" прозвітувався про завершення будівництва трубопроводу.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська