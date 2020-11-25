На думку експерта, Рінат Ахметов робить все, щоб Ольга Буславець, яка втратила міністерський портфель, зберегла вплив і посаду першого заступника міністра.

До політичної сутички за крісло міністра енергетики зараз залучені всі ресурси українських олігархів. Рінат Ахметов робить все, щоб Ольга Буславець, яка втратила міністерський портфель, зберегла вплив і посаду першого заступника міністра.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи кадрові перестановки в Міненерго, повідомляє Comments.ua.

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"Звільнена Ольга Буславець так і не позбулася приставки в.о., тому що для парламенту була очевидною її залежність від Ріната Ахметова. Проте, і в статусі виконуючої обов'язки вона чимало зробила для енергетичного монополіста: на 40% підвищила ціни на електроенергію, і зупиняла роботу атомних енергоблоків на догоду тепловим електростанціям ДТЕК. Не дивно, що покровитель Буславець зараз робить все, щоб вона не була з тріском звільнена з Міністерства. Хоча для будь-якого нового міністра, саме рішення виглядає найбільш очевидним", - зазначив політолог.

"Судячи з усього, нинішній в. о. міністра енергетики Юрій Бойко - тимчасова кандидатура. Остаточне рішення багато в чому залежатиме від президента Володимира Зеленського. Поки ситуація виглядає так, що президент явно не готовий миритися з тим, що Міненерго відверто працює в інтересах одного олігарха. Зрештою, саме з президента люди будуть питати, чому ціни на електроенергію в Україні є чи не найвищими в Європі", - резюмував політолог.

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Автор: УНІАН