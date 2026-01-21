Рекордні знижки не допомогли: один із ключових покупців відмовляється від російської нафти

Відмова від імпорту російської нафти може допомогти Індії укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Індійські нафтопереробні заводи відмовляються від імпорту російської нафти і, натомість, збільшують закупівлі "чорного золота" з Близького Сходу. Це може допомогти Індії укласти торговельну угоду з США, повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, державний нафтопереробник Bharat Petroleum Corp купить нафту з Оману, Іраку та Об’єднаних Арабських Еміратів. Скільки неросійської нафти купить підприємство не повідомляється.

Reuters звертає увагу, що державні нафтові компанії Індії Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, а також приватна нафтопереробна компанія HPCL-Mittal Energy Ltd вже припинили закупівлю російської нафти. Загалом, за підсумками грудня минулого року, Індія зменшила імпорт російської нафти до дворічного мінімуму.

Відео дня

Журналісти зазначають, що відмова від імпорту російської нафти може допомогти Індії укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами, що передбачатиме зниження мит на експорт індійських товарів до США.

Видання нагадує, що США пояснили запровадження 50% мита на імпорт індійських товарів тим, що Індія продовжує купувати російську нафту.

Відмова Індії від російської нафти

Після початку повномасштабного вторгнення Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти. Втім після оголошення США санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти" стало відомо, що Індія стала на шлях відмови від російської нафти.

Втім 10 грудня стало відомо, що більшість великих НПЗ Індії відновили закупівлю російської нафти, скориставшись великими знижками на неї.

До того ж 24 грудня США США дозволили індійській компанії купувати підсанкційну російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: