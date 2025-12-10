За даними трейдерів в Індії, російська нафта зараз продається приблизно по 40-45 доларів за барель.

Через великі знижки чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії купують російську нафту.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

За останні дні державні Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали загалом близько десяти партій російської нафти, яка не підпадає під санкції, включно з сортом Urals. Водночас у Hindustan Petroleum Corp. шукають постачання з доставкою у січні.

Разом із Nayara Energy, яка продовжує закуповувати російську сировину, ці переробники забезпечують понад 60% імпорту нафти Індією у цьому році.

Гігант Reliance Industries Ltd. утримується від закупівель. У конгломераті уникають торгівлі з РФ, адже намагаються не ризикувати порушенням санкційного режиму Заходу. Для Росії це не дуже гарна новина, адже Reliance до недавнього часу був найбільшим покупцем російської нафти в Індії.

Індія вже кілька місяців веде складну гру, намагаючись зберегти доступ до дешевої російської нафти і водночас не зіпсувати відносини із США та ЄС.

Нагадаємо, у Вашингтоні не раді, що Індія продовжує купувати російську нафту, фінансуючи тим самим війну проти України. Тож у серпні Дональд Трамп подвоїв мита на індійські товари до 50%.

Зовнішньополітичні зусилля США вже дали певний результат. Якщо на піку закупівель у червні Індія імпортувала з Росії понад 2 мільйони барелів нафти на добу, то у грудні цей показник знизиться до 1,3 мільйона, а в січні впаде ще нижче.

Водночас, Нью-Делі дав зрозуміти, що не збирається кардинально змінювати політику закупівлі енергоресурсів і повністю відмовлятися від російської сировини.

