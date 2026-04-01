Ремонт пошкодженої Росією арки на ЧАЕС влетить у копійочку: партнери пообіцяли перші кошти

Для повного ремонту арки необхідно 412 млн євро.

Асамблея донорів Рахунку міжнародного співробітництва спрямує 30 млн євро на початкові роботи з відновлення Нового безпечного конфайменту (НБК) на Чорнобильській АЕС після пошкодження російським ударом.

Як повідомляє Міністерство енергетики, ця сума буде виділена для підготовки необхідних інженерних рішень та завчасну закупівлю обладнання, необхідного для відновлення функціональності НБК.

За попередніми оцінками, для повного ремонту арки необхідно 412 млн євро.

Роботи мають бути проведені до 2030 року з огляду на наявні ризики корозійного ураження металевих конструкцій, що надалі можуть ускладнити відновлення функціональності НБК.

На засіданні Асамблеї також розглянули звіт ЧАЕС щодо виконаних термінових робіт для уникнення розгерметизації та подальшого руйнування Арки та результати роботи місії МАГАТЕ з підтримки у відновлені НБК.

Атака Росії по Чорнобильській АЕС - що відомо

У лютому 2025 року Росія здійснила навмисний удар по новому конфайнменту ЧАЕС. Окупанти влучили в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Удар був здійснений дроном з фугасною бойовою частиною. В результаті атаки здійнялася пожежа.

Як розповів УНІАН провідний експерт з радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте, після ураження дрона та утворення діри, конструкція почала тліти, що призвело до порушення герметичності конфайнменту.

Як писало видання Financial Times, після минулорічної атаки російських дронів у Новому безпечному конфайнменті Чорнобильської атомної електростанції утворилася діра, що загрожує безпеці усього континенту. Україна провела аварійний ремонт, накривши найбільший отвір захисним екраном, проте це не усуває загрозу.

За словами керівника відділу ядерної безпеки ЄБРР Бальтазара Ліндауера, без ремонту вентиляційної системи корозія почнеться вже до кінця цього десятиліття.

