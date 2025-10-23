За словами Тимочка, якщо ж їх не призвуть одразу, вони залишатимуться в людському резерві доти, доки не настане потреба або мобілізація.

Всі студенти в Україні, які складуть військову присягу, стануть резервістами. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та військовий експерт Іван Тимочко.

"Вони стають резервістами, коли складуть військову присягу. Скільки їм років значення не має. Після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору - тоді вони стають військовозобов’язаними", - сказав він Телеграфу.

За його словами, якщо ж їх не призвуть одразу, вони залишатимуться в людському резерві доти, доки не настане потреба або мобілізація.

"Базова загальна військова підготовка (БЗВП) - це навчальні програми під егідою Міністерства оборони та Міністерства освіти. Їх проходять абітурієнти та студенти вишів. Це не те саме, що загальна військова підготовка, яку проходять мобілізовані у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності", - пояснив Тимочко.

Він стверджує, що студент, який пройшов БЗВП і досяг 25 років, як і решта військовозобов’язаних під час мобілізації може бути викликаний:

"Але держава не буде автоматично давати пріоритет лише тим, хто пройшов БЗВП. Спочатку всіх ставлять на військовий облік, а вже критерії відбору визначатимуть потребу за фахом і спеціальністю".

Мобілізація в Україні

Народний депутат України Галина Янченко розповіла, що близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають в розшуку, бо не оновили дані у Територіальних центрах комплектування

Вона додала, що якщо таких чоловіків зупинить ТЦК, то вони потраплять в навчальні центри.

