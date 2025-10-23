Російський співрозмовник Bloomberg допускає, що Трамп може змінити свою позицію стосовно РФ.

Росія очікує удару по державному бюджету через нові санкції США, що стосуються двох найбільших нафтовидобувних компаній країни. Однак "країна-бензоколонка" має можливість пом’якшити удар, повідомляє Bloomberg.

Один з російських чиновників, який спілкувався з журналістами видання на умовах анонімності, визнав, що бюджетні втрати через нові американські обмеження неминучі, однак РФ буде намагатися їх зменшити завдяки розгортанню власної мережі нафтотрейдерів та тіньовому флоту.

Інший російських чиновник зауважив, що РФ має місяць на підготовку до того, як обмеження набудуть повної чинності, і вона використає цей час для адаптації до нової ситуації. До того ж, він не виключає, що США змінять свою позицію стосовно санкцій.

"Не виключено, що Трамп також може змінити свою позицію, залежно від того, як просуваються переговори з Кремлем", - зауважив співрозмовник видання.

Журналісти зазначають, що на тлі американських санкцій індійські нафтопереробники вже заявили, що майже повністю припинять закупівлі.

"Якщо це станеться, то для Москви це буде величезним викликом у пошуку альтернативних клієнтів і потенційно передасть Китаю значну владу над ціною", - зазначає видання, додаючи, що нафтогазові доходи російського бюджету ще до американських санкцій мали впасти до чотирирічного мінімуму.

Згідно з даними агентства Argus, що займається моніторингом цін, у порту Приморськ нафта основної експортної марки Росії – Urals - у жовтні коштувала приблизно на 12-13 доларів за барель нижче за нафту еталонної міжнародної марки Brent.

Експерти вважають, що це не єдині втрати РФ через санкції. Директор з інвестицій московської компанії Astra Asset Management Дмитро Польовий вважає, що обсяги експорту можуть знизитися через необхідність зміни логістики постачання.

"Обсяги експорту можуть знизитися, поки логістика реструктуризується, а знижки, ймовірно, знову збільшаться… Вплив (санкцій, - УНІАН) може бути частково компенсований, якщо світові ціни на нафту зростуть, а російський рубль ослабне", - зазначив він.

Аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов додає, що зниження експорту "Лукойлу" і "Роснефти" на 5-10% у поєднанні зі збільшенням знижки для покупців російської нафти може коштувати бюджету РФ на місяць 1,5 мільярда доларів.

Голова Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Симонов погоджується, що санкції матимуть вплив, але додає, що "існують способи обійти такі заходи, і боротися з ними практично неможливо".

Санкції США проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти компаній "Лукойл" та "Роснефть". Коментуючи нові санкції проти РФ, президент США Дональд Трамп заявив, що для такого кроку настав час.

На тлі американських санцій, вартість акцій "Лукойла" та "Роснефти" впала.

