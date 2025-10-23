Сумчасті миші Айткена опинилися під загрозою вимирання через масштабні пожежі 2020 року.

Природа Австралії багата на справжні наукові скарби, що ховаються в тіні евкаліптів. Один із них — сумчаста миша Айткена, віддалений родич велетнів-кенгуру. Цей крихітний ссавець мешкає лише на невеликому острові Кенгуру на півдні Австралії і визнаний видом, що перебуває під загрозою зникнення.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Pacific Conservation Biology, розкриває раніше невідому сторону життя цього міні-кенгуру, здатну врятуватии вид від зникнення.

Острів Кенгуру, відомий своїм біорізноманіттям, у 2019–2020 роках сильно постраждав від масштабних лісових пожеж, що охопили майже половину його території. Зокрема було знищено близько 98% території, що була місцем проживання сумчастих мишей Айткена.

У відповідь на катастрофу австралійські вчені з Університету Південної Австралії запустили амбітний проєкт: встановили понад 400 гніздових скриньок на 13 приватних ділянках острова. Ці дерев'яні "будиночки", прикріплені до стовбурів евкаліптів на висоті до 3 метрів, мали допомогти тваринам відновити свої популяції після пожежі.

Взагалі-то дослідники хотіли так допомогти популяціям карликових опосумів і кажанів. Однак під час перевірок цих скриньок щонайменше тричі у них знаходили мишей Айткена. Це відбулося на спаленій ділянці лісу, що була серцевиною природного ареалу цього виду.

"Останнє, що я очікував знайти в одній з наших скриньок для карликових опосумів десь високо на евкаліптовому дереві, – це миша Айткена. Це був чудовий сюрприз", – зізнався співавтор дослідження Пітер Хаммонд.

Ці спостереження стали важливим відкриттям, адже досі вважалося, що миші Айткена є суто наземними істотами, що ховаються в норах і полюють на комах, павуків чи дрібних хребетних уночі. Вчені припускають, що їм вдалося зафіксувати еволюційну адаптацію виду до нових умов існування.

