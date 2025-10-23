Розгінний блок від "аналоговнєтної" ракети вже оголосили "уламками" ворожого безпілотника.

У Підмосков'ї розгінний блок від зенітної ракети комплексу "Панцир" врізався в автобус із пасажирами. Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Астра".

Видання звернуло увагу на заяву компанії "Мострансавто", у якій стверджували, що під час нальоту українських дронів сьогодні вранці "уламки безпілотника" зачепили один з автобусів на маршруті. Нібито він зазнав "незначних пошкоджень", обійшлося без постраждалих. Повідомляють, що автобус прямував за маршрутом від підмосковного селища Малино до кінцевої станції московського метро "Котельники".

Однак фото з місця події, опубліковані місцевими пабліками, свідчать, що по автобусу прилетіли зовсім не уламки дрона, а розгінний блок від зенітної ракети від комплексу "Панцир-С1".

Російська армія обстрілює Росію

Як писав УНІАН, російські літаки регулярно "упускають" авіабомби на російську ж територію, а системи ППО вражають будинки й автомобілі росіян. Водночас російська влада неохоче визнає такі епізоди та часто видає їх за українські удари, особливо, якщо вдається не допустити витоку фото та відео з місць таких подій.

Найгучніший епізод стався навесні 2023 року, коли російський бомбардувальник скинув дві авіабомби на центр Бєлгорода.

Окрім інцидентів із бомбами, є численні приклади, коли російські системи ППО завдавали ударів по цивільній інфраструктурі. Особливо "невдалим" у цьому плані виявився зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир". Його ракети оснащені відокремлюваним розгінним блоком, який після запуску ракети відділяється і летить у випадковому напрямку. Якщо комплекс ППО стоїть у населеному пункті, такий розгінний блок з високою ймовірністю може врізатися в будинок, автомобіль або прямо в перехожих.

Але найкривавішим епізодом виявився інцидент у травні 2024 року, коли важка зенітна ракета від комплексу С-300, що нештатно спрацювала, врізалася в багатоповерхівку в Бєлгороді й обвалила один із під'їздів. Загинули щонайменше 15 осіб.

