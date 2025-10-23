Низка прикрих помилок можуть зіпсувати перше враження від неймовірної столиці Португалії.

Лісабон уже давно входить до списків найбажаніших серед туристів міст Європи. Однак вирушаючи до столиці Португалії вперше, чимало з них роблять низку прикрих помилок, здатних зіпсувати загальне враження про це неймовірне місце.

Бувала американська туриста Джилл Шильдхаус також не так давно вперше відвідала Лісабон – і не врахувала кілька важливих моментів. Пізніше вона поділилася з іншими мандрівникам своїм досвідом у блозі на Business Insider.

"Ми з батьком вирушили до Лісабона в лютому, спонтанно придумавши щось нове. Ми приземлилися без будь-якого конкретного плану, крім "поїсти, погуляти, повторити", чим португальське місто щедро нагородило нас, але одразу ж швидко приборкало нас пагорбами, сходами і кількома помилками новачка", – згадує Джилл.

У зв'язку з цим вона дала низку корисних порад, як правильно підготуватися до першої поїздки в Лісабон.

1. Важливо взути правильне взуття і виділити собі більше часу на подолання підйомів. "Краса Лісабона – це вертикальна структура. Я навчилася починати день нагорі та йти вниз, економлячи сили і час", – рекомендує бувала туристка.

При цьому вона зазначає, що бруковані вулички Лісабона стають слизькими під час дощу, тому чіпке взуття там просто необхідне.

Крім того, за її словами, туристам важливо не забувати розраховувати маршрут з урахуванням численних сходів і підйомів, правильно оцінюючи час і свої сили.

2. Не ігноруйте дешеві спільні поїздки. "Ми не могли повірити, наскільки дешевим був Uber у Лісабоні, тому їздили ним щодня. Зазвичай ми витрачали 5-8 євро, щоб дістатися практично до будь-якої точки міста, навіть якщо поїздка займала 15 хвилин. Для нас ідеальним варіантом було доїхати на Uber до якогось району, а потім пройтися пішки кафе, магазинами та оглядовими майданчиками", – поділилася досвідом Джилл.

3 Трамваї – не найефективніший вид транспорту в Лісабоні. За словами мандрівниці, хоча старовинні трамваї в португульській столиці мають гарний вигляд, їздять вони досить повільно.

"Вони не підходять, якщо ви хочете перетнути місто в стислі терміни. Ми їздили на них, коли не поспішали, – інакше ми ходили пішки або користувалися напрочуд дешевими Uber", – пояснила вона.

Тим же туристам, які хочуть оцінити цей вид транспорту як пам'ятку, Джилл порадила спробувати жовтий трамвай № 28, відомий своїм мальовничим маршрутом через такі знакові райони, як Граса, Алфама, Байша та Ештрела.

4. Заради смачних десертів не обов'язково стояти годинами в чергах. "Під час нашої поїздки ми обов'язково спробували знамениті місцеві тістечка "паштель де ната". Одного вечора ми купили їх у знаменитій кондитерській Manteigaria. Хоча місце користується популярністю, нам вдалося зайти туди відразу після вечері, без черги. Тістечка були теплими, кремовими та ідеальними. Ми також спробували прекрасні варіанти цих ласощів у знаменитій Pastéis de Belém. Обидва заклади виправдали очікування, і я рекомендую їх відвідати", – згадує дівчина.

Однак вона також закликала туристів не боятися зазирати в менш відомі місця, особливо якщо в популярних кав'ярнях довгі черги – під час їхньої поїздки ці тістечка були смачними скрізь, де б вони їх не куштували.

5. Не вірте хайпу в Інтернеті про деякі заклади. "Я побачила в TikTok вірусне відео, де хтось казав, що сендвічі зі свининою в As Bifanas do Afonso змінили його життя, тож я сказала батькові, що це місце обов'язкове для відвідин у моєму списку. Коли ми приїхали в понеділок удень, нас зустріла довга черга. Тато одразу ж запропонував піти куди-небудь ще, але я вмовила його залишитися. Нам знадобилося близько 45 хвилин, щоб дійти до стійки і зробити замовлення. Після всього цього ми навіть не подумали, що сендвічі були чимось особливим або незабутнім. Зрештою, час, проведений у черзі, – це час, який ми могли б витратити на огляд міста. Тато ніколи не дозволить мені забути про це", – зазначила Джилл.

6. Пізня зима – ідеальний час для відвідування Лісабона. "Ми відвідали Лісабон наприкінці лютого і відчули, що нам пощастило: блакитне небо, помірна температура і лише кілька крапель дощу одного разу вдень. Оскільки наша поїздка припала не на пік сезону в Лісабоні, місто здалося нам легким і не надто багатолюдним. Нам не довелося стояти в довгих чергах до деяких визначних пам'яток, і ми відчували, що можемо спокійно гуляти вулицями, не проштовхуючись ліктями крізь туристичні групи", – розповіла туристка.

7. Вивчіть особливості місцевої кухні – це допоможе заощадити. За словами Джилл, кілька простих порад допоможуть зберегти час і гроші в ресторанах Лісабона.

"Перш за все, офіціанти часто пропонують принести куверт (хліб, оливки та сир, якими можна перекусити перед їжею). Однак майте на увазі, що вони, як правило, платні. Відмовтеся від них, якщо не хочете, щоб їх додали в рахунок", – попередила вона.

При цьому вона радить туристам не замовляти забагато їжі, якщо вони хочуть скуштувати якомога більше – краще вибрати маленькі португальські закуски петиско.

8. Не відмовляйтеся від одноденних екскурсій з міста. "Під час нашої поїздки ми планували відвідати Сінтру, місто, розташоване біля підніжжя гори Сінтра в Португалії, приблизно за півгодини їзди від Лісабона. Ми забронювали екскурсію на цілий день із трансфером із Лісабона і назад. Вона містила кругову екскурсію найвідомішими місцями Сінтри: палац Пена, Кінта-да-Регалейра, мис Рока і прогулянку Кашкайшем. Головна перевага полягала не в тому, що ми "побачили більше", а в тому, що нам не довелося жонглювати розкладом поїздів, автобусів і шатлів або турбуватися про квитки – гід все організував і допомагав нам рухатися", – поділилася враженнями Джилл.

