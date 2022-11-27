За підрахунками експерта, на початок війни 75% експортного російського газу та 55% експортної російської нафти отримували країни Європи.

Російська Федерація не зможе перемогти в енергетичній війні із Заходом.

Економіст Фатіх Біроль, який очолював Міжнародне енергетичне агентство, назвав три причини, чому це неможливо, пише Bild.

Так, за підрахунками Біроля, на початок війни 75% експортного газу та 55% експортної нафти Росії отримували країни Європи. Таким чином, РФ втратила найбільшого покупця російських енергоресурсів. На думку експерта, щоб постачати газ та нафту азіатським країнам, Росії доведеться витратити десятки років та значні кошти на будівництво нових трубопроводів.

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Крім того, країна-агресор не зможе почати активно постачати газ та нафту навіть морським шляхом. Танкер з енергоресурсами йде з Росії до ЄС близько п'яти днів, тоді як в Азію — від 65 до 75 днів.

Остання причина полягає в тому, що енергетичним гігантам РФ знадобиться багато новітніх технологій для розробки геологічно складних родовищ нафти та газу. Однак через санкції та війну в Україні більшість західних технологічних компаній пішли з російського ринку. Це ускладнить не тільки збільшення, а й навіть підтримання колишнього рівня видобутку.

Наслідки війни в Україні для російських енергоресурсів

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну все більше світових країн відмовляються від російських енергоресурсів.

Наприкінці жовтня 2022 року єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що ЄС остаточно став незалежним від поставок природного газу з Росії. Він наголосив, що РФ перестала бути надійним партнером для Європи, у зв'язку з чим ЄС придбав 155 млрд кубометрів з інших джерел.

Міжнародное енергетичне агентство прогнозує, що Росія назавжди втратила статус провідної енергетичної держави. До 2030 року вона втратить близько 1 трлн доларів доходів

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