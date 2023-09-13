Світові запаси нафти, що різко виснажилися в цьому кварталі, очікують на ще більш різке падіння на 3,3 мільйона барелів на день протягом наступних трьох місяців.

У наступному кварталі світові ринки нафти зіткнуться з дефіцитом поставок більш ніж на 3 мільйони барелів на день — потенційно найбільшим дефіцитом за більш ніж десятиліття — оскільки Саудівська Аравія продовжує скорочення видобутку.

Як повідомляє Bloomberg, світові запаси нафти, що різко виснажилися в цьому кварталі, очікують на ще більш різке падіння приблизно на 3,3 мільйона барелів на день протягом наступних трьох місяців, згідно з прогнозами, опублікованими в звіті організації країн-експортерів нафти.

Якщо це станеться, це може бути найбільшим скороченням запасів з 2007 року.

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Згідно зі звітом, 13 членів ОПЕК в цьому кварталі видобули в середньому 27,4 мільйона барелів на день, що приблизно на 1,8 мільйона менше, ніж, на думку організації, необхідно споживачам. Якщо організація збереже обсяг виробництва без змін, як заявила лідер групи Саудівська Аравія, розрив між попитом і пропозицією збільшиться майже вдвічі в останні три місяці року. За оцінками ОПЕК, для задоволення споживання їй необхідно забезпечити 30,7 млн барелів на день у четвертому кварталі.

Хоча представники ОПЕК регулярно заявляють, що їхня мета — підтримувати баланс світових ринків нафти, останні прогнози припускають, що вони мають намір швидко скоротити запаси. У доповіді зазначається, що запаси сирої нафти в розвинених країнах вже приблизно на 114 мільйонів барелів нижчі за середній показник за період з 2015 по 2019 рік.

Ситуація з нафтою

Країни G7 спільно з Європейським союзом та Австралією ввели механізм обмеження цін на російську нафту в грудні 2022 року, а в лютому послідувало обмеження цін на паливо.

У серпні 2023 року російська нафта перевищила ціновий ліміт у 60 доларів, встановлений країнами "Великої сімки". У липні 2023 року її вартість склала понад 64 доларів за барель. Через це Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - 15,3 млрд доларів.

6 вересня 2023 року в G7 відклали перегляд цінової стелі на російську нафту. Російська нафта торгується вище граничного рівня з середини липня.

11 вересня 2023 року повідомлялося про те, що Чехія істотно збільшила імпорт російської нафти за 2023 рік.

Станом на 12 вересня 2023 року трубопровідна інфраструктура, яка качала нафту в Україну, була практично знищена Росія.

Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів.

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