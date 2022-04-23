Європейський Союз може втратити третину обсягу газу, що поставляється з Росії через територію України.
Про це глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив в Twitter.
"За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - написав він.
Війна проти України та газове ембарго:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- У березні лідери ЄС зобов'язалися скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року і до 2027 року зняти залежність Євросоюзу від російських енергоресурсів.
- 22 квітня 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може дозволити собі ввести ембарго на постачання газу з Росії.
- 23 квітня 2022 року Австрія заявила про те, що не підтримає газове ембарго проти Росії.
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