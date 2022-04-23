Частина газу буде втрачена, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу українських станцій на нещодавно окупованих територіях.

Європейський Союз може втратити третину обсягу газу, що поставляється з Росії через територію України.

Про це глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив в Twitter.

"За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - написав він.

Війна проти України та газове ембарго:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

У березні лідери ЄС зобов'язалися скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року і до 2027 року зняти залежність Євросоюзу від російських енергоресурсів.

22 квітня 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може дозволити собі ввести ембарго на постачання газу з Росії.

23 квітня 2022 року Австрія заявила про те, що не підтримає газове ембарго проти Росії.

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