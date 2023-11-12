Цей крок може спричинити збої на світових енергетичних ринках

Санкції США вперше безпосередньо націлені на здатність Росії експортувати скраплений природний газ, і цей крок може спричинити збої на світових енергетичних ринках, пише Financial Times.

Відзначається, що європейські країни продовжували імпортувати російський СПГ навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до недавнього часу США прагнули уникати порушення поставок, щоб не посилювати тиск на союзників.

Однак на початку листопада Держдепартамент США оголосив про санкції щодо нового російського проекту "Арктик СПГ 2", по суті, блокуючи країнам Європи та Азії можливість купувати газ цього проекту після початку видобутку в наступному році. Відзначається, що це перший випадок, коли санкції США безпосередньо торкнулися поставки СПГ.

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Очікувалося, що в рамках проекту почнуться поставки СПГ на міжнародний ринок в першому кварталі 2024 року. Аналітики ринку стверджують, що ці обсяги могли б частково полегшити напруженість на світовому ринку СПГ, викликану зростанням попиту в Європі.

Водночас санкції США фактично заблокують цей проект для західних покупців.

При цьому наголошується, що санкції США не націлені безпосередньо на інші великі російські проекти СПГ - "Ямал СПГ" і "Сахалін-2", які постачають паливо в Європу і Азію.

"Арктик СПГ-2" - що про нього відомо

Відзначається, що" Арктик СПГ-2" розташований на Гиданському півострові в Арктиці, що дозволить йому експортувати газ як на європейський, так і на азіатський ринок. Він стане третім великомасштабним російським проектом СПГ, і при повному виробництві забезпечить п'яту частину мети Росії з виробництва 100 млн тонн СПГ на рік до 2030 року, що більш ніж в три рази перевищує обсяг, який країна експортує зараз.

"Арктик СПГ 2" очолює російська компанія "Новатек", якій належить 60 відсотків акцій. Іншими акціонерами є французька TotalEnergies, дві китайські державні компанії і японське спільне підприємство торгового дому Mitsui & Co і підтримуваної урядом Jogmec, кожна з яких володіє 10 відсотками акцій.

Європа і російський газ

Цього року Євросоюз планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з Росії, незважаючи на те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.

Наразі заповненість сховищ газу в Європі досягла 96%, досягнувши важливої мети щодо забезпечення енергетичної стійкості ЄС протягом зимового сезону.

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