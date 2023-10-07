Складські приміщення заповнені на 96%, що є другим за величиною показником з 2019 року.

Європа вступить в зимовий опалювальний сезон з рекордними запасами газу в сховищах, захистивши регіон від загрози його дефіциту та повторення торішніх високих цін.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси газу в Європейському Союзі та Великобританії на 30 вересня склали 1096 терават-годин (ТВтч). Запаси на +172 ТВт-год (+19% або + 1,59 стандартного відхилення) вище за середній сезонний показник за попередні десять років на дату закінчення основного літнього сезону поповнення запасів.

Складські приміщення заповнені на 96%, що є другим за величиною показником за всю історію після 2019 року, порівняно із середнім сезонним показником за десять років - 87%.

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Високий рівень стартових запасів у поєднанні з новими терміналами для імпорту СПГ та деяким додатковим запасом газу, що зберігається в Україні, має забезпечити стабільні запаси незалежно від погоди взимку 2023/24 року.

За останнє десятиліття найбільший за всю історію зимовий спад склав -782 ТВт-год при середньому значенні всього лише -588 ТВт-год, тому регіон зможе пережити зиму.

Великі запаси газу на початку зими 2023/24 року переважно є результатом рекордних обсягів видобутку газу в кінці зими 2022/23 року. Через більш високі, ніж зазвичай, температури в поєднанні з різким скороченням промислового споживання і високими цінами, покликаними обмежити використання газу енергетичними та іншими виробниками, запаси газу в регіоні виявилися надзвичайно високими.

Війна в Україні та підготовка до зими в ЄС

У грудні 2022 року в ЄС домовилися про граничною ціною на газ.

У квітні 2023 року вперше за 10 років запаси газу в сховищах ЄС досягли рекордного рівня. До початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року. Цей рівень приблизно на 20 процентних пунктів перевищив середній показник за попередні п'ять років.

У серпні 2023 року повідомлялося про те, що в Україні взимку буде надлишок запасів газу. Як заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, цього опалювального сезону Україна розраховує тільки на власний видобуток газу і його буде достатньо.

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