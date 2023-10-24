Цього року імпорт російського газу до країн ЄС знизиться на 100 млрд кубометрів порівняно з 2021 роком.

ЄС знаходиться на шляху до досягнення своєї мети — кінця залежності від російського газу протягом цього десятиліття.

Як пише газета The Guardian із посиланням на заяву Єврокомісії, так Європа наближається до другої зими з дефіцитом російського газу після того, як торік Москва скоротила постачання після вторгнення в Україну і спричинила енергетичну кризу і рекордно високі ціни на газ.

Газета пише, що у звіті, опублікованому у вівторок, 24 жовтня, Брюссель заявив, що ЄС очікує, що імпорт російського газу знизиться до 40-45 мільярдів кубометрів цього року порівняно зі 155 мільярдами 2021 року, за рік до війни в Україні.

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Крім цього, блок з 27 країн уже ввів санкції щодо імпорту російського вугілля і "морської" нафти.

"Найгірші наслідки кризи, можливо, вже позаду, але розслаблятися не можна. Енергетичні ринки залишаються вразливими, субсидії на викопне паливо збільшилися під час кризи, інфляція, як і раніше, висока, і нашу критично важливу інфраструктуру необхідно захищати, у тому числі від саботажу", - заявили в Єврокомісії.

Санкції на російські енергносії

Росія почала втрачати позиції на європейському ринку газу ще з минулорічного рішення Путіна перевести оплату за газ на рублі. Цей крок суперечив існуючим контрактам, і країни Європи стали відмовляти цій вказівці, заявивши, що G7 не платитиме за газ в рублях на вимогу Кремля.

Російська компанія "Газпром" вдалася до практики "самоембарго": вона почала припиняти постачання газу країнам, що не погоджувалися з умовами оплати газу у рублях. Ця дія була націлена на шантаж європейців, проте призвела лише до втрати клієнтів. Єврокомісія заявила, що країни ЄС не будуть оплачувати російський газ у рублях.

Щодо ринку нафти, то на початку липня 2022 року країни "Великої сімки" уклали угоду щодо зниження цін на російську нафту за допомогою "цінової стелі".

3 грудня Рада ЄС погодила "стелю" ціни на нафту РФ на рівні $60 за барель. Це рішення набуло чинності вже 5 грудня.

В липні 2023 року російська нафта перевищила ціновий ліміт у 60 доларів, через що Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - 15,3 млрд доларів. ЗМІ писали про те, що Росія навчилася обходити стелю цін на нафту.

Попри санкції Україна досі споживає російське пальне під маркуванням інших країн, а Європа змішує російську нафту з ресурсом інших постачальників і в такий спосіб споживає її.

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