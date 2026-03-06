Угорщина поставила Україні ультиматум щодо запуску нафтопроводу 'Дружба'

Угорщина вимагає допуску групи інспекторів до нафтопроводу.

Уряд Угорщини дав Україні три дні, щоб відновити транзит російської нафти або дозволити групі інспекторів в'їхати до країни для перевірки нафтопроводу "Дружба". Про це заявив угорський державний секретар Міністерства енергетики Габор Чепек.

"Ми поставили Києву ультиматум: у них є три робочі дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Якщо не відновлять, нехай допускають розслідувальну місію на підстанцію Броди", - ідеться в повідомленні.

Як передає сербський телерадіоканал РТРС, Чепек повідомив, що сьогодні було сформовано групу експертів для вивчення фактів, пов'язаних з нафтопроводом, оскільки це основний маршрут постачання енергоносіїв до Угорщини, через який Будапешт щорічно отримує 5 мільйонів тонн нафти.

Він зазначив, що надіслав листа віце-прем'єр-міністру України з проханням або відновити роботу нафтопроводу протягом трьох робочих днів, або дозволити провести огляд місця інциденту та експертну оцінку на підстанції Броди у Львівській області України.

Внаслідок російського дронового удару по нафтопроводу "Дружба" 27 січня транзит російської нафти до Угорщини було зупинено. При цьому Угорщина відкидає провину РФ і звинувачує Україну у невідновленні поставок нафти з політичних причин.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав гнівного листа президенту Україну Володимиру Зеленському, в якому закликав негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та звинуватив у "антиугорській політиці".

Зеленський заявив, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу "Дружба" приблизно за місяць–півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури. Також, за його словами, відновлення транзиту - умова надання кредиту на 90 мільярдів євро від ЄС, який блокується Угорщиною.

Пр цьому Орбан заявив, що Угорщина зупинить транзит важливих товарів до України, якщо роботу нафтопроводу "Дружба" не буде відновлено.

5 березня на території Угорщини було безпідставно затримано два інкасаторські автомобілі, що здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між "Райффайзен банк Австрія" та "Ощадбанк Україна". Машини супроводжувалися сімома співробітниками бригади інкасації. Угорська податкова та митна адміністрація (NAV) звинуватила взятих в заручники українців у відмиванні грошей.

