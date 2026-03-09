Орбан і Фіцо втрачають аргумент: нафта через Хорватію може послабити їх залежність від РФ

Хорватський трубопровід може стати основним маршрутом постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Поки світ прикутий до війни, що охопила найбільших членів ОПЕК, танкери з нафтою, які прямують до Хорватії, залишаються майже поза увагою. Однак ці поставки можуть стати першим кроком до послаблення зв’язків Володимира Путіна з його останніми союзниками в Євросоюзі – Угорщиною та Словаччиною.

Видання Blomberg пише, що ідеться про те, що судна перевозять нафту не російського походження.

Після вторгнення РФ в Україну чотири роки тому ЄС заборонив імпорт російської нафти, але зробив виняток для трубопровідних поставок. Водночас альтернативні маршрути – хоч і дорожчі – підривають аргументи Будапешта і Братислави про те, що нафта сорту Urals через український трубопровід була їхнім єдиним можливим варіантом, і водночас посилюють зусилля Брюсселя щодо ізоляції Росії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його союзник у Словаччині Роберт Фіцо неодноразово використовували енергетичне питання, щоб блокувати допомогу Україні, зокрема останній пакет на 90 млрд євро. Навіть якщо Орбан програє вибори у квітні, Фіцо залишатиметься при владі щонайменше ще 18 місяців і вже заявив, що за потреби продовжить блокувати цей кредит.

"Аргументи Орбана і Фіцо просто не мають сенсу. Вони ставлять під загрозу енергетичну безпеку своїх країн, наполягаючи на поставках нафти від виробника, який веде війну проти держави, через територію якої ця нафта транспортується", – заявив колишній міністр економіки Словаччини Карел Гірман.

Минулого місяця угорська нафтопереробна компанія Mol Nyrt. замовила понад сім танкерів із не російською нафтою. Один із них, із нафтою з Лівії, вже прибув до хорватського термінала на острові Крк, решта очікується найближчими днями. У підсумку обсяг замовлення перевищив 1 млн тонн нафти для НПЗ компанії в Угорщині та Словаччині.

За поточними цінами вартість поставок становить близько 650 млн доларів, за підрахунками Bloomberg. Це приблизно на 60% дорожче за російську нафту.

Постачання з РФ припинилися 27 січня після того, як російська атака пошкодила інфраструктуру трубопроводу "Дружба", що проходить через Україну. Через це Угорщина та Словаччина були змушені використовувати резерви і шукати альтернативні маршрути, які роками відкидали.

Водночас Будапешт і Братислава звинувачують Україну у зволіканні з ремонтом. Президент Володимир Зеленський заявив, що не поспішає відновлювати трубопровід, який приносить вигоду Росії, що веде війну проти України. Після цього Орбан заявив, що Угорщина може "зупинити все важливе для України", що проходить через її територію, поки Київ не погодиться на відновлення транзиту нафти.

Хорватія тим часом заявляє, що її трубопровід Janaf готовий стати основним маршрутом постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Прем’єр-міністр країни Андрей Пленкович наголосив, що система може повністю забезпечити потреби цих держав у сирій нафті.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

Внаслідок російського дронового удару по нафтопроводу "Дружба" 27 січня транзит російської нафти до Угорщини було зупинено. При цьому Угорщина відкидає провину РФ і звинувачує Україну у невідновленні поставок нафти з політичних причин. Угорський прем’єр-міністр Вікотр Орбан заявив, що Будапешт зупинить транзит важливих товарів до України, якщо роботу нафтопроводу "Дружба" не буде відновлено.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу "Дружба" приблизно за місяць–півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури.

6 березня уряд Угорщини поставив Україні ультиматум – три дні, щоб відновити транзит російської нафти або дозволити групі інспекторів в'їхати до країни для перевірки нафтопроводу "Дружба".

