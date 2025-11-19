Як зазначається у заяві компанії, заправки припинять свою роботу після вичерпання запасів палива.

Фінський оператор автозаправних станцій Teboil, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл", готується припинити свою діяльність через вичерпання запасів палива на тлі санкцій США проти російського нафтового гіганта, повідомляє Reuters.

У заяві компанії, оприлюдненій 19 листопада, зазначається, що заправки будуть закриватися поетапно, "після того, як запаси палива будуть вичерпані".

Примітно, що 17 листопада фінська "дочка" "Лукойла" заявляла про очікування, що російський гігант продасть свою мережу у цій країні. Видання нагадує, що адміністрація Дональда Трампа 15 листопада дозволила потенційним покупцям закордонної власності "Лукойла" проводити перемовини з російською компанією.

За даними веб-сайту Teboil, компанія має 430 заправних станцій у Фінляндії. Після запровадження санкцій США проти "Лукойла" фінансовий наглядовий орган Фінляндії заявив, що банки та інші фінські установи, які підпадають під його регулювання, повинні проявляти обережність у відносинах з "Лукойлом" та компаніями, що прямо або опосередковано належать йому.

Санкції США проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Невдовзі після цього стало відомо, що "Лукойл" намагався продати свою закордонну власність швейцарському трейдеру Gunvor. Втім після того, як міністерство фінансів США назвало Gunvor "маріонеткою Кремля" та не підтримало угоду, трейдер відкликав пропозицію.

На закордонну власність компанії вже знайшлися інші претенденти, а частина цих активів може бути націоналізована.

