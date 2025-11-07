Як зазначили в Мінфіні США, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що російсько-українська війна має негайно закінчитися.

Швейцарський трейдер Gunvor заявив, що відкликав пропозицію про купівлю міжнародних активів "Лукойла" після того, як Міністерство фінансів США назвало компанію "маріонеткою Росії" і дало зрозуміти, що Вашингтон виступає проти цієї угоди, повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США зазначило в соцмережі X, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що (російсько-українська, - УНІАН) війна повинна негайно закінчитися. Доки президент Росії Володимир Путін продовжує безглузді вбивства, маріонетка Кремля, компанія Gunvor, ніколи не отримає ліцензію на діяльність і отримання прибутку".

І хоча директор з корпоративних питань Gunvor Сет Пітрас відповів журналістам електронною поштою, що заява Міністерства фінансів "в основному неправдива і помилкова" і що компанія вітає "можливість виправити це явне непорозуміння", він зауважив, що Gunvor відмовляється від купівлі міжнародних активів "Лукойла". Журналісти пояснюють, що американський Мінфін видає дозвіл на операції, які пов’язані організаціями під санкціями. Без такого дозволу трейдер потенційно міг би потрапити під вторинні санкції США.

Видання нагадує, що після запровадження санкцій проти "Лукойла" російський нафтовий гігант оголосив, що прийняв пропозицію компанії Gunvor про купівлю своїх закордонних активів. Активи включають нафтопереробні заводи в Європі, акції нафтових родовищ у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні роздрібних АЗС по всьому світу.

Співзасновник трейдера Gunvor - російський олігарх Геннадій Тимченко, якого називають другом Путіна.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа оголосили про запровадження санкцій проти РФ. Під удар потрапили компанії "Лукойл" та "Роснефть". На тлі запровадження обмежень акції "Лукойла" впали.

Це не всі погані новини для російської компанії. У Болгарії планують конфіскувати НПЗ, що належить "Лукойлу", і який російська компанія не змогла продати.

