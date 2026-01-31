США знайшли спосіб витиснути російську нафту з ринків Індії

Індія поступово замінить російський імпорт венесуельською нафтою.

Сполучені Штати повідомили Індії, що планують відновити для них продаж венесуельської нафти, щоб Індія могла замінити нею імпорт російської нафти, пише Reuters з посиланням на джерела.

Індія пообіцяла скоротити закупівлі російської сирої нафти після того, як США підвищили за це тарифи. Індія також планує скоротити імпорт російської нафти на кілька сотень тисяч барелів на день у найближчі місяці.

"Зусилля США щодо постачання венесуельської нафти до Індії відбуваються на тлі прагнення Вашингтона зменшити доходи від продажу нафти для Росії, за рахунок яких продовжується фінансування війни в Україні", - йдеться у статті.

Відео дня

Наразі невідомо, чи буде венесуельська нафта продаватися зовнішніми торговими компаніями, такими як Vitol або Trafigura. Чи її продаватиме безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.

За даними видання, Індія стала основним покупцем російської нафти після того, як вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до запровадження західних санкцій, які знизили її ціну. Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі минулого тижня заявив, що Індія диверсифікує джерела постачання сирої нафти, оскільки імпорт російської нафти скорочується. За даними журналістів, Індія готується скоротити імпорт російської нафти до рівня менше одного мільйона барелів на день.

У січні вони купували близько 1,2 мільйона барелів на добу. За прогнозами, закупівлі знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та 800 000 барелів на добу в березні.

Ще одне джерело заявило виданню, що цей імпорт зрештою знизиться приблизно до 500 - 600 тисяч барелів на добу, що допоможе країні укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Дані з торговельних джерел показали, що імпорт російської нафти до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Це підвищило частку ОПЕК в індійському імпорті до 11-місячного максимуму.

Індійські нафтопереробні заводи закуповують більше нафти з країн Близького Сходу, Африки та Південної Америки, щоб компенсувати падіння імпорту російської нафти.

Мита США для Індії

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на країни, що купують венесуельську нафту, включаючи Індію, у березні 2025 року. Але після захоплення диктатора Ніколаса Мадуро США почали контролювати нафтову промисловість Венесуели.

Американські тарифи на індійські товари досягли 50% у серпні, оскільки Вашингтон додав ще 25% тариф на закупівлю російської нафти. Проблеми, спричинені західними санкціями, зрештою спонукали індійські нафтопереробні заводи скоротити купівлю російської нафти та збільшити імпорт з інших джерел.

Скорочення нафтових доходів Росії

Як писав УНІАН, скорочення доходів від продажу нафти майже на чверть вже привело до зростання бюджетного дефіциту, підвищення податків і нарощування державного боргу РФ. На це особливо вплинули два чинники - зниження цін на нафту та вплив західних санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: