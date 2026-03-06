США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту на тлі війни в Ірані

Скотт Бессент зазначив, що Індія - важливий партнер США.

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило нафтопереробним заводам Індії купувати російську нафту. Цей захід діятиме лише 30 днів, повідомив глава американського фінансового відомства Скотт Бессент у соцмережі Х.

"Енергетична програма президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - УНІАН) призвела до того, що видобуток нафти і газу досяг найвищого рівня за всю історію. Щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок, Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, що дозволяє індійським нафтопереробним заводам закуповувати російську нафту", - ідеться в повідомленні.

За словами Бессента, цей короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки дозволяє тільки угоди з нафтою, яка вже знаходиться в морі.

"Індія - важливий партнер США, і ми повністю очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід послабить тиск, викликаний спробою Ірану взяти в заручники світову енергетику", - підсумував міністр фінансів США.

Війна в Ірані та її вплив на ринок нафти - останні новини

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході поставки через Ормузьку протоку майже повністю припинилися, що викликало занепокоєння країн-імпортерів нафти, в тому числі Індії. Нью-Делі розглядав варіанти, які включали звернення до Росії для поставок "чорного золота".

5 березня стало відомо, що Індія готова нарощувати закупівлі російської нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Очікується, що два танкери, які перевозять близько 1,4 млн барелів нафти марки Urals, цього тижня розвантажаться в індійських портах, хоча спочатку вони прямували до Східної Азії.

Водночас у США заявили, що хочуть, щоб Китай скоротив закупівлі нафти у Росії і замінив її американською.

