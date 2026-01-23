Мінімум з 2009 року: у Росії рекордно обвалився видобуток нафти

Фінансування військової агресії Кремля проти України стає дедалі складнішим.

Видобуток нафти в Росії знижується третій рік поспіль. За підсумками 2025 року цей показник впав до 512 мільйонів тонн у порівнянні з 516 млн. тонн у 2024 році, 530 млн. тонн у 2023-му та 535 млн. тонн у 2022-му.

Видання The Moscow Times з посиланням на віце-прем'єра РФ Олександра Новака пише, що російська нафтова галузь, від якої залежить чверть доходів бюджету та майже половина експортного виторгу економіки, за словами американських експертів, поступово скочується в кризу. Наразі обсяги виробництва нафти в країні-агресорці найнижчі з 2009 року, коли вони становили 494,2 млн. тонн.

При цьому російська влада планувала збільшити обсяги видобутку в минулому році принаймні до 520 млн. тонн. Проте на нафтові амбіції Кремля значно вплинули американські санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", які підірвали експорт до Індії та Китаю, зазначають аналітики.

З момента набуття санкціями чинності в кінці листопада 2025 року, у танкерах просто посеред моря "застрягло" 35 млн нерозпроданих барелів. А місця для зберігання незатребуваної нафти просто не залишилося.

Російська нафта Urals продається зараз по 35-37 доларів за барель, тобто зі знижкою майже 50% до марки Brent. Обвал цін на Urals зробив видобуток на цілій низці родовищ у Росії збитковим. Прибутки місцевих нафтових гігантів впали в рази: "Роснефти" – втричі, а "Лукойла" – вдвічі.

До 2050 року через виснаження старих, ще радянських родовищ, експорт російської нафти може впасти втричі – з 234 до 79 млн. тонн на рік. А згідно зі "стрес-сценарієм", який включає посилення західних санкцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів, цей обсяг сягне нуля.

Мінфін РФ вже забив на сполох, попереджаючи про падіння доходів від нафти і газу в 2026 році. Економіка Росії недоотримуватиме 20 доларів з кожного бареля нафти, оскільки в бюджет закладені надходження на рівні 59 доларів за барель при поточній ціні 39 доларів і нижче.

Російська промисловість завдяки західним санкціям і успішному імпортозаміщенню переживає найгірший період з 1998 року. Російська економіка впала в стан депресії, виробничі плани промисловості цьогоріч скоротилися – так само, як і нафтовидобуток – до найнижчого рівня за останні 16 років.

