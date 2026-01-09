Українські дрони та санкції обвалили видобуток нафти в Росії

На танкерах накопичилося понад 185 мільйонів барелів російської нафти, від якої відмовляються покупці.

У грудні 2025 року видобуток нафти в Російській Федерації впав найбільше за останні півтора року через санкції США та атаки дронів Сил оборони України на енергетичну інфраструктуру Росії.

За даними джерел Bloomberg, в останній місяць 2025 року РФ видобувала в середньому 9,326 млн барелів сирої нафти на день, що на понад 100 000 барелів на день менше, ніж у листопаді. Журналісти констатують, що грудневе падіння видобутку нафти стало найглибшим з червня 2024 року.

Видання зазначає, що в Росії падає видобуток на тлі атак українських дронів на російську нафтову інфраструктуру та танкери, що перевозять сировину з країни-агресорки.

"Атаки на судна змусили деякі кораблі, що перевозили підсанкційну нафту, обирати обхідні маршрути, а принаймні одного власника танкерів - бути більш обережним у відносинах з Росією", - наголошують журналісти.

При цьому навіть вже відвантажена на експорт російська нафта накопичується в морі, оскільки деякі покупці відмовляються її приймати через санкції США проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть". На кінець грудня минулого року, за даними журналістів, обсяг російської нафти, що зберігалася в танкерах, перевищив 185 мільйонів барелів. Відповідно, можливості для зберігання видобутої сировини зменшуються.

Журналісти зазначають, що ключові покупці російської сировини, включно з індійськими НПЗ, шукали обхідні шляхи для постачання підсанкційних барелів.

Водночас внутрішнє споживання нафти в РФ також падає через удари українських дронів по російських НПЗ.

Удари по нафтовій інфраструктуру Росії - останні новини

Дрони Сил Оборони України продовжують успішно атакувати російську нафтопереробну інфраструктуру. 1 січня під удар потрапив Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ, а у переддень нового року дрони завітали на НПЗ у місті Туапсе. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, двоє людей отримали поранення.

За даними Bloomberg, у грудні минулого року Україна встановила рекорд за кількістю атак по російських енергетичних об’єктах.

