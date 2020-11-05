У січні-жовтні середня вартість бензину А-92 була нижче на 21,3%, ніж за аналогічний період 2019 року, А-95 - на 20,3% нижче.

Середні ціни на бензин і дизельне паливо на українських АЗС у жовтні зросли на 4-5%.

Про це повідомила консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

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Повідомляється, що на українських АЗС в жовтні 2020 року в середньому бензини А-92 та А-95 коштували 22,72 грн/л і 23,87 грн/л (+5%), дизельне паливо – 22,91 грн/л (+4,2%).

У другій половині жовтня (19 і 26 жовтня) на АЗС ANP, AVIAS, Sentosa Oil і «Укрнафта» все паливо двічі подорожчало на 1 грн/л вартість А-92 зросла до 22 грн/л, А-95 – 23 грн/л, ДП – 23 грн/л.

Оператори OKKO і WOG підняли ціни на 50 копійок за літр: бензин А-92 подорожчав до 25,98-25,99 грн/л, А-95 – 26,98-26,99 грн/л, ДП – до 25,98-25,99 грн / л.

Середні ціни бензинів на АЗС «БРСМ-Нафта» збільшилися на 1,0-1,02 грн/л до: А-92 – 21,29 грн/л, А-95 – 22,32 грн/л.

Дизпаливо подорожчало на 5 копійок за літр - до середніх 19,84 грн/л на Glusco зростання на А-92 та А-95 склало 2,2-2,3% до 21,70 і 23,04 грн/л, на ДП - на 2% до 22,29 грн/л.

Відзначається, що в січні-жовтні 2020 року середня вартість А-92 на АЗС була нижче на 21,3%, ніж за аналогічний період 2019 року, А-95 - на 20,3% нижче – в середньому 23,86 грн/л, ДП - на 21% дешевше – 23,16 грн/л.

Ціна на газ

Середня ціна на скраплений газ на АЗС у жовтні зросла на 7% і склала 12,6 грн/л.

Середня вартість скрапленого газу за 10 місяців 2020 року склала 11,15 грн/л аналогічний показник у 2019 році становив 12,22 грн/л тобто цього року автогаз на АЗС продавався на 8,7% дешевше. Така динаміка обумовлена низьким рівнем оптових цін в першій половині року через вплив низького попиту і падіння вартості на світовому ринку через пандемію Covid-19.

Попереднє зростання цін

З початку травня 2020 року середня вартість автогазу на АЗС зросла на 16,2%, до 9,85 гривні/літр.

При цьому середня ціна на АЗС протягом місяця склала 8,82 гривні/літр на тлі 9,54 гривні/літр у квітні 2020 року.

28 квітня мережеві оператори України знизили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,2-1 грн за літр. Наприклад, на 50 копійок за літр ціни знизилися на заправках WOG, OKKO, AMIC Energy, А також Avantage7.

Ряд мереж АЗС в Україні з 23 по 29 травня збільшили ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 0,4-1,8 гривні за літр.

21 жовтня 2020 року експерти прогнозували, що найближчими днями в Україні піднімуть ціни на бензин та автогаз.

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Автор: Ігор Орел