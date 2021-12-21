Нова коаліція, яка сформувала уряд Олафа Шольца, може бути "під загрозою" через питання введення чи невведення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявляє, що нова коаліція Німеччини не має 100% єдності щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник сказав журналістам в рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбувається у державній резиденції "Синьогора".

Зокрема, посла запитали, чи розуміє Київ позицію нового уряду Німеччини стосовно російського газопроводу "Північний потік-2" і продажу зброї Україні.

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"Ця позиція, яка є плавною позицією, бо в межах самої теперішньої (німецької) коаліції немає 100% єдності. Тобто, з одного боку є розуміння, що зараз це питання ("Північного потоку-2") у сфері компетенції незалежного регулятора... Але з іншого боку, політична складова нікуди не дівається. І тому це одне з питань, яке може навіть призвести до того, що ця коаліція може бути навіть під загрозою", - заявив Мельник.

"Тому що у разі, якщо безпекова ситуація не буде кращою, то це питання стане руба знову…, і оскільки позиції партій в межах коаліції є різними, - як ви знаєте, "Північний потік" навіть не є частиною коаліційної угоди як такої, він не згадується жодним словом. У разі, якщо справді ситуація загостриться, це питання буде виведено у політичну площину. Ми над цим працюємо, щоб воно знову повернулося у політичну площину", - заявив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду. Вона була підписана 7 грудня й має стати "дорожньою картою" правлячої коаліції в Німеччині на найближчі чотири роки.

8 грудня Депутати німецького Бундестагу (нижньої палати парламенту) обрали соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером.

"Північний потік-2": що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.