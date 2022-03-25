Експерт прогнозує дефіцит ресурсу у квітні.

Керівник мережі АЗС "Prime group" Дмитро Льоушкін оцінив запаси пального в Україні, враховуючи початок посівних робіт.

"Якщо коротко, то ситуація складна, від слова капець... Залишки на нафтобазах успішно з'їдені за останні пару тижнів. Ринок ожив і аграрії пожвавилися, почали атакувати АЗС, бо на них зараз ресурс дешевше, ніж на нафтобазах", - написав він у Facebook.

Експерт зазначив, що оптова ціна - 40 гривень за літр "породистого" дизеля, бензин марки "Євро-3" на гривню-дві дешевше. На АЗС ціна - 37,05 грн за літр - це верхня планка, що дозволено державним регулюванням. Тому всі активно переходять на так звані преміальні сорти пального.

"По суті це те ж саме пальне, але на нього не поширюється держрегулювання. Ось така лазівка. Без цієї лазівки всі АЗС засяють нулями, без варіантів", - вважає Льоушкін.

Він розповів, що "аграрії атакують АЗС, а там, де ліміт по 20 літрів в одну особу, там шикуються черги бабусь з каністрами від найближчого колгоспу, до тих пір, поки не висушать заправку".

Експерт зазначив, що через війну поставки пального морем заблоковані, також, відповідно, не надходить пальне з Білорусі і РФ, які давали левову частку ринку.

Залишилися тільки поставки з Європи, де немає зайвого ресурсу і вкрай складна логістика.

"Висновок поки такий: нас чекає дефіцит ресурсу у квітні, і я не впевнений, що вдасться не зірвати посівну. Є, звичайно, хитрі рішення, але на них потрібна добра воля уряду. Наприклад, перекачувати цистерни прямо на кордоні або спростити правила перевезень бензовозами", - написав Льоушкін.

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