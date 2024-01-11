Погіршення ситуації на окупованому об’єкті констатують, зокрема, експерти МАГАТЕ, представники якої перебувають на ЗАЕС.

Росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, ситуація на окупованому об’єкті щодня погіршується і це також констатують експерти МАГАТЕ, представники якої перебувають на ЗАЕС.

"Нещодавно була заява МАГАТЕ про те, що інспекторів не допустили до реакторних залів. А це означає, що росіяни ховають реальний стан справ. Він нам відомий: це деградація устаткування. Станція не працює в системі з вересня 2022 року, а складне устаткування АЕС має постійно працювати. Проте роботи для його підтримки не проводяться, і це призводить до деградації", - пояснив Галущенко.

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Він наголосив, що представники Росатому, які перебувають на ЗАЕС, є злочинцями за нормами міжнародного права і обов'язково понесуть відповідальність за це.

"Вони мають ілюзію, що контролюють ситуацію на станції щодо ядерної і радіаційної безпеки. Але, на жаль, ситуація стає гіршою з кожним днем їх присутності", - сказав очільник Міненерго.

За словами Галущенка, після деокупації для повернення до експлуатації хоча б одного з шести енергоблоків ЗАЕС треба буде провести величезну роботу.

Ситуація на ЗАЕС - деталі

У ніч на суботу, 2 грудня, на тимчасово окупованій росіянами ЗАЕС був новий блекаут, який створював загрозу ядерній і радіаційній безпеці. Тоді ж повідомлялося, що завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено зв’язок атомної електростанції з українською енергосистемою - відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що кожний блекаут - загроза аварії та ситуації на межі повторення аварії на АЕС Фукусіми в Японії у 2011 році через землетрус. Це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року.

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

Раніше повідомлялось, що окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм бракує персоналу, оскільки українські працівники станції здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

Наприкінці березня 2023 р. генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС та повідомив, що її більше неможливо захистити.

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