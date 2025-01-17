Раніше споживачам з електроопалювальними установками треба було вкластися в ліміт в 2 тисячі кВт/год.

Споживачі, які користуються електроопалювальними установками, тепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, на час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт/год.

"Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць", - відмітив глава уряду.

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Проте, за його словами, є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом.

"Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення", - зазначив Шмигаль.

Підвищення тарифу на електроенергію

31 травня 2024 року уряд підняв тариф на електрику для населення на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. При цьому знижену ціну для тих споживачів, хто використовує не більше 100 кВт на годину, не підтримали.

Повідомлялося, що протягом опалювального періоду, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року, було передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.

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