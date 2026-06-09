Огорожа із сонячних панелей може бути вигіднішою за звичайну: у чому її переваги

Різке зростання світового виробництва сонячних батарей призвело до появи нових тенденцій.

Китайські виробники випускають сонячні панелі в таких кількостях, що глобальний надлишок призвів до обвалу цін. Панелі настільки дешеві, що в Німеччині та Нідерландах з них будують паркани.

Угорське видання raketa пише, що зазвичай сонячні панелі встановлюють на дахах, тому що там вони найбільш ефективні, але завдяки нинішньому надлишку пропозиції з них вигідно будувати навіть огорожі, оскільки витрати на робочу силу в цьому випадку набагато нижчі.

Зазначається, що сонячні огорожі вже з'являються у Великій Британії, Північній Америці та Австралії.

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Згідно з січневим звітом Міжнародного енергетичного агентства, до кінця року світова пропозиція сонячних панелей, як очікується, досягне 1100 гігават, що втричі перевищує попит. Спотові ринкові ціни у 2023 році впали вдвічі, а до 2028 року, як очікується, знизяться ще на 40%, зазначило Агентство.

Популярність сонячних панелей, що використовуються для будівництва огорож, пояснюється низкою факторів:

їх легко встановлювати на вже існуючі конструкції;

завдяки вертикальному та двосторонньому розташуванню одна сторона отримує сонячне світло вранці, а інша – вдень;

паркан все ще виконує свою функцію.

Крім того, може бути доцільно розглянути можливість встановлення сонячних панелей на межі автомагістралей, насипів або земельних ділянок.

Раніше УНІАН писав, що в Німеччині масово встановлюють альтернативні сонячним панелям системи.

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