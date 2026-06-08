Ефективність 90%: у Німеччині масово встановлюють альтернативні сонячним панелям системи

Німці масово відмовляються від класичних сонячних панелей на користь нової технології. Ще зовсім недавно ця технологія захопила ринок Польщі.

Видання wiadomosci.radiozet пише, що, як випливає з останніх даних Управління з регулювання енергетики, серед найменших установок ВДЕ явно домінує фотовольтаїка, яка становить 99,9% таких установок у Польщі.

Так, у 2011 році поляки масово встановлювали сонячні колектори. Тоді їхні продажі в Польщі зросли більш ніж на 70%. На кінець 2011 року в країні було встановлено та експлуатувалося загалом 909 тис. кв. м сонячних колекторів, що відповідало тепловій потужності 637 МВт. З такими показниками сонячні батареї стали другою технологією відновлюваних джерел енергії, зокрема завдяки субсидіям.

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При цьому в Німеччині встановлено близько 22 млн кв. м сонячних колекторів, тоді як у Польщі на кінець 2023 року працювало всього 3,5 млн кв. м.

Як підраховує onet.pl, там розвивається концепція сонячних будинків, у яких щонайменше 65% потреби в теплі покривається за рахунок сонячної енергії. Сонячні батареї чудово вписуються в цю концепцію завдяки високій ефективності, яка становить близько 80–90% – порівняно з лише близько 20%-ою ефективністю фотоелектричних систем. Крім того, інтересу сприяють німецькі програми підтримки та субсидії в розмірі до 70% від вартості.

Однак експерти підкреслюють, що зараз застосування колекторів значно обмеженіше, ніж раніше. Найкраще вони підходять там, де протягом більшої частини року існує висока потреба в гарячій воді, наприклад, у багатоквартирних будинках, пансіонатах або спортивних об’єктах.

Раніше УНІАН писав, що в США сонячні панелі розмістили над каналом і отримали потужний ефект.

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