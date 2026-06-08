Ефективність 90%: у Німеччині масово встановлюють альтернативні сонячним панелям системи

Ще кілька років тому Польща була одним із лідерів упровадження цього рішення в Європі.

Німці масово відмовляються від класичних сонячних панелей на користь нової технології. Ще зовсім недавно ця технологія захопила ринок Польщі.

Видання wiadomosci.radiozet пише, що, як випливає з останніх даних Управління з регулювання енергетики, серед найменших установок ВДЕ явно домінує фотовольтаїка, яка становить 99,9% таких установок у Польщі.

Так, у 2011 році поляки масово встановлювали сонячні колектори. Тоді їхні продажі в Польщі зросли більш ніж на 70%. На кінець 2011 року в країні було встановлено та експлуатувалося загалом 909 тис. кв. м сонячних колекторів, що відповідало тепловій потужності 637 МВт. З такими показниками сонячні батареї стали другою технологією відновлюваних джерел енергії, зокрема завдяки субсидіям.

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При цьому в Німеччині встановлено близько 22 млн кв. м сонячних колекторів, тоді як у Польщі на кінець 2023 року працювало всього 3,5 млн кв. м.

Як підраховує onet.pl, там розвивається концепція сонячних будинків, у яких щонайменше 65% потреби в теплі покривається за рахунок сонячної енергії. Сонячні батареї чудово вписуються в цю концепцію завдяки високій ефективності, яка становить близько 80–90% – порівняно з лише близько 20%-ою ефективністю фотоелектричних систем. Крім того, інтересу сприяють німецькі програми підтримки та субсидії в розмірі до 70% від вартості.

Однак експерти підкреслюють, що зараз застосування колекторів значно обмеженіше, ніж раніше. Найкраще вони підходять там, де протягом більшої частини року існує висока потреба в гарячій воді, наприклад, у багатоквартирних будинках, пансіонатах або спортивних об’єктах.

Раніше УНІАН писав, що в США сонячні панелі розмістили над каналом і отримали потужний ефект.

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