Міністр зазначив, що наразі майже 600 млн куб. м із 13,5 млрд куб. м. належить іноземним компаніям.

У Міністерстві енергетики розповіли, скільки газу у підземних сховищах не належить Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

"На сьогодні в ПСГ майже 600 млн куб. м газу нерезидентів. Це не означає, що він буде весь викачаний за межі України. Ба більше, є механізми імпорту газу, який буде забезпечений НАК "Нафтогаз" для необхідного балансу", – сказав він.

Міністр також уточнив, що майже 36% вже відібраного іноземними компаніями газу було залишено в Україні.

Читайте такожУкраїна у 2021 році скоротила імпорт газу з ЄС в 6 разів - "Оператор ГТС"Довідка УНІАН. Станом на 2 січня запаси природного газу у підземних сховищах України становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.

Запаси газу в Україні

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.