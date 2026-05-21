Світ на порозі дефіциту нафти: запаси скорочуються рекордними темпами

Експорт нафти та нафтопродуктів скорочується швидше, ніж зменшується їхній імпорт.

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs зазначили, що у травні світові запаси нафти та нафтопродуктів скорочуються рекордними темпами через тривалу війну на Близькому Сході, яка обмежує їхнє постачання на ринок, повідомляє Bloomberg.

За їхніми даними, у травні запаси "чорного золота" та нафтопродуктів скоротилися на рекордні 8,7 млн барелів на день, що майже вдвічі перевищує середні темпи зменшення з початку війни в Ірані. При цьому аналітики наразі не очікують повноцінного відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

"Прогнозований експорт нафти через протоку залишається на дуже низькому рівні – 5% від норми", – зазначили експерти.

За їх словами, у травні покупці переважно "з’їдали" запаси нафти та нафтопродуктів на кораблях. При цьому експорт нафти та нафтопродуктів скорочувався швидше, ніж зменшувався їхній імпорт, тобто зростає ризик дефіциту. Експерти додали, що обсяги постачань авіаційного палива до Європи були на 60% нижчими за середні показники 2025 року.

Водночас Goldman Sachs звертає увагу, що попри те, що з березня світові запаси нафти та нафтопродуктів скорочувалися в середньому на 4,6 млн барелів на день, у річному вимірі вони залишилися на тому ж рівні. Аналітики пояснюють, що був накопичений "значний резерв" за дев'ять місяців до війни на Близькому Сході.

В якості прикладу тренду вони наводять Китай. У Піднебесній – найбільшому імпортері нафти у світі – нафтопереробні заводи демонстрували "відсутність інтересу" до нафти, що відобразилося у "значному скороченні" імпорту. Аналітики, посилаючись на оцінки економістів банку, додають, що продажі палива у Китаї впали на 22% у квітні частково через слабку економічну активність.

Тим часом, у США, за офіційними даними, минулого тижня загальнонаціональні запаси нафти, включаючи Стратегічний нафтовий резерв, скоротилися на рекордні 17,8 млн барелів, оскільки рекордні обсяги експорту "почали виснажувати запаси". Запаси в нафтовому терміналі Кушинг (штат Оклахома) продовжували поступово наближатися до так званого "дна резервуарів".

Війна в Ірані - останні новини

17 травня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану важкими наслідками в разі провалу перемовин про завершення війни на Близькому Сході. На цьому тлі 18 травня ціни на нафту зросли. Вартість нафти марки Brent перевищила 111 доларів за барель.

Через бойові дії на Близькому Сході та обмеження постачання нафти стрімко скорочуються запаси "чорного золота". За оцінками S&P Global Energy, обсяги сирої нафти в сховищах зменшилися майже на 200 млн барелів, що еквівалентно приблизно 6,6 млн барелів на добу.

