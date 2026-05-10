Світові запаси нафти стрімко скорочуються, ціни можуть злетіти ще вище, - Bloomberg

Глобальні видимі запаси нафти вже наближаються до найнижчого рівня з 2018 року.

На тлі війни на Близькому Сході світові запаси нафти скорочуються з рекордною швидкістю. Через це ризик більш екстремальних стрибків цін і дефіциту пального стає дедалі реальнішим.

Різке вичерпання запасів також означатиме, що ринок довше залишатиметься вразливим до майбутніх перебоїв навіть після закінчення конфлікту, розповідає Bloomberg. За оцінками Morgan Stanley, світові запаси нафти скорочувалися приблизно на 4,8 млн барелів на день у період з 1 березня по 25 квітня. Майже 60% цього показника припадає саме на нафту. Решта – нафтопродукти.

Глобальні видимі запаси нафти вже наближаються до найнижчого рівня з 2018 року. Найбільш гострі проблеми спостерігаються в кількох країнах Азії, які залежать від імпорту палива. Зокрема, йдеться про Індонезію, В'єтнам, Пакистан та Філіппіни. У трейдерів вони викликають найбільше занепокоєнь – вважається, що запаси цих країн можуть досягти критичного рівня вже за місяць.

Відео дня

Швидко вичерпуються європейські запаси авіаційного палива. Це відбувається напередодні сезону відпустко, і деякі аналітики прогнозують, що запаси можуть досягти критичного рівня вже в червні, йдеться в матеріалі.

Якщо постачання нафти через Ормузьку протоку не відновиться, вже до вересня світові запаси нафти досягнуть мінімального обсягу, необхідного для нормального функціонування нафтопроводів, резервуарів та експортних терміналів. Мова про так званий операційний мінімум.

Навіть у США внутрішні запаси нафти й палива скоротили до рівня нижче історичних середніх показників у зв'язку зі стрімким зростанням експорту. Наприкінці минулого тижня запаси дистилятів у США були на найнижчому рівні з 2005 року, а запаси бензину коливалися в районі найнижчих сезонних показників з 2014 року.

Та навіть якщо Ормузька протока знову відкриється, видобуток нафти в Перській затоці та її транспортування навряд чи повернуться до нормального рівня найближчим часом.

Світове споживання нафти вже різко впало, частково через перебої з постачанням, а частково через підвищення цін. І для того, щоб збалансувати ринок на тлі стрімкого скорочення запасів, ціни повинні підскочити до рівня, який значно стримає попит, попереджають аналітики.

"Значна частина запасів та резервних потужностей вже вичерпана. Ми почнемо спостерігати, як деякі країни, що залежать від імпорту, потенційно почнуть стикатися з критичним дефіцитом у червні-липні", – заявила на початку травня фінансовий директор Chevron Corp. Еймар Боннер.

Уряди країн вже пообіцяли виділити рекордні 400 мільйонів барелів нафти з надзвичайних резервів у рамках заходу, координованого Міжнародним енергетичним агентством.

У перспективі ж різке скорочення світових запасів означатиме додатковий тиск на ринок після відкриття Ормузької протоки. Причина полягає в тому, що уряди та компанії поспішать поповнити свої запаси.

Вплив війни в Ірані на енергетику

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану та подальшої блокади Ормузької протоки світові ціни на нафту сильно підскочили. Еталонна марка Brent зросла в ціні на 58% від початку війни.

Американський президент Дональд Трамп каже, що очікував, що через війну на Близькому Сході ціни на нафту зростуть до 200-250 доларів за барель. Але навіть в разі зростання до 200 доларів, це того б вартувало, переконаний Трамп. Він також сказав, що готовий провести військову кампанію в обмін на падіння фондового ринку на 20–25 відсотків.

Вас також можуть зацікавити новини: