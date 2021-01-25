Загальна сума нарахованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді становила 4,7 мільярда гривень.

У грудні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 3,047 мільйона громадян, а її середній розмір у порівнянні з листопадом збільшився менш ніж на 1% й становить 1615,39 гривні.

Читайте такожРазумков розповів, як українцям можуть відшкодувати переплату за комуналку за січеньПро це свідчать дані на сайті Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що в грудні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 60,4 тисячі домогосподарств, а призначена субсидія була 35,2 тисячі домогосподарств.

У грудні 2020 року надано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 4,74 мільярда гривень. З них 4,55 мільярда гривень було отримано субсидіантами в готівковій формі, а 196 мільйонів гривень - у безготівковій.

Згідно з даними Міністерства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом залишився майже на тому ж рівні – 1615,39 гривні проти 1601,53 гривні.

При цьому найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксовано в Івано-Франківській області, де вона становить 1954 гривні. Найменший середній розмір субсидії зафіксований в Одеській області – 957 гривень.

Що цьому передувало

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці, які є одержувачами субсидій, не відчують на собі зміни тарифів, які відбулися на початку року.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

Крім того, Кабінет Міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год. Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 гривні/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 гривні за кубометр.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна