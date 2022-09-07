Журналісти виявили, зокрема, дві налагоджені схеми.

Після того, як російським суднам заборонили заходити у порти Євросоюзу, російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС.

Про це йдеться у розслідуванні проекту Радіо Свобода "Схеми", журналісти якого проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis.

Згідно з інформацією журналістів, перевантаження відбувається у Чорному морі поблизу Румунії. Виявлено, зокрема, дві налагоджені схеми.

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Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.

У другій схемі задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю New Legend під прапором Ліберії. Він п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци (Румунія). Російські танкери регулярно наповнюють його з червня. А New Legend своєю чергою перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує "естафету", і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.

Журналісти стверджують, що російські танкери, задіяні у схемах, компанії – Volga Shipping (або російською – "Волжскоє пароходство") бізнесмена Володимира Лісіна. Він очолив рейтинг найбагатших людей Росії за версією російського Forbes у 2022 році.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців та відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россільгоспбанку", "Московського кредитного банку" та "Білоруського банку реконструкції та розвитку".

2 вересня міністри фінансів країн "Групи семи" домовились запровадити ціновий ліміт на російську нафту, а також обмежити послуги з її перевезення.

За даними видання Financial Times, міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів.

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