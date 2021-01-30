Тепер для 13 облгазів максимальний тариф на послуги з розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб.м. на місяць без ПДВ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи на послуги з розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем.

Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП у Facebook.

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"Враховуючи чисельні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу, НКРЕКП на своєму засіданні 30 січня 2021 року переглянула тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, тарифи були переглянуті для ПРАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик».

"Відповідно до згаданих постанов НКРЕКП, максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб. м на місяць без ПДВ", - сказано у повідомленні.

Тарифи на газ в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, газопостачальні компанії запропонували населенню у січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. НКРЕКП з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 рази.

Крім того, Кабінет міністрів з січня 2021 року скасував пільговий тариф на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год і встановив ціну на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год. Також була скасована пільга у 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електроенергії для опалювання. Тариф 1,68 грн/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ в розмірі 6,99 грн за кубометр.

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Автор: Віталій Саєнко