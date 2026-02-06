США та Росія відновлюють військові переговори на високому рівні, - WP

Рішення ухвалили на тлі завершення дії ключового договору про ядерні озброєння.

Сполучені Штати та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні, який був згорнутий наприкінці 2021 року – безпосередньо перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про це заявили американські чиновники, пише The Washington Post.

Відновлення контактів відбувається на тлі завершення терміну дії Нового договору СНО – останньої чинної угоди між Вашингтоном і Москвою, яка обмежувала кількість і типи стратегічних ядерних озброєнь. Президент США Дональд Трамп закликав укласти "новий, вдосконалений і модернізований" договір, який би діяв у довгостроковій перспективі.

Побічний ефект переговорів щодо України

За словами одного з американських чиновників, рішення про відновлення військового діалогу стало прямим побічним продуктом тривалих дипломатичних зусиль із припинення війни в Україні. Хоча мирні переговори поки не привели до суттєвого прориву, нещодавні контакти між США та Росією "створили можливості для подальшого діалогу".

Кремль офіційно не коментував це рішення, а російське посольство у Вашингтоні не одразу відповіло на запит журналістів.

Занепокоєння через ядерну стабільність

Завершення дії Нового договору СНО викликало занепокоєння серед експертів з нерозповсюдження ядерної зброї. Вони побоюються, що відсутність обмежень може спровокувати нову гонку озброєнь, зокрема розвиток тактичної ядерної зброї та нових сценаріїв її застосування, включно з космосом. Раніше Трамп також припускав можливість використання майбутніх американських кораблів як платформ для запуску ядерних ракет.

У Білому домі підтвердили, що жодна зі сторін наразі не взяла на себе зобов’язання дотримуватися умов договору після завершення його дії. У Кремлі заявили, що подальші кроки "залежатимуть від розвитку подій" і що Росія діятиме, виходячи з власних національних інтересів.

Контакти після років замороження

Військовий діалог між США та Росією був припинений наприкінці 2021 року після масштабного стягування російських військ до кордонів України. Відтоді відносини різко погіршилися: США та союзники надали Україні сучасне озброєння, а Москва відповідала ядерними погрозами та ударами по цивільній інфраструктурі.

Попри це, сторони зберігали обмежені канали зв’язку, включно з гарячою лінією, а високопосадовці періодично контактували у кризові моменти.

Хто очолить діалог

За даними Пентагону, відновлений військовий діалог очолить командувач Європейського командування США генерал Алексус Г. Гринкевич разом із російськими колегами. Метою переговорів названо "підвищення прозорості та деескалацію".

Відновлення регулярних контактів передбачає створення формалізованої структури зустрічей і графіка взаємодії – за аналогією з нещодавно відновленими військовими комунікаціями між США та Китаєм.

Реакція союзників і експертів

Аналітики зазначають, що такий крок може викликати роздратування серед європейських партнерів США, які критично ставляться до підходу Трампа щодо Москви. Водночас експерти вказують, що для Росії діалог може бути вигідним на тлі обмежених ресурсів після років війни.

"Росія нині не має найкращих можливостей для змагання у сфері стратегічних ядерних сил через економічні та оборонно-промислові обмеження", – зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вчора завершився черговий раун переговорів України, РФ та США в Абу-Дабі. Спецпредставник США Стів Віткофф розповів про підсумки дводенних переговорів в Абу-Дабі, назвавши їх "конструктивними". Він сказав, що на переговорах обговорювали механізми реалізації режиму припинення вогню і способи моніторингу припинення бойових дій.

Натомість WSJ пише, що українські, американські та російські переговірники завершили дводенні переговори в Абу-Дабі, не досягнувши практично жодного прогресу в найскладнішому питанні – щодо контролю над територіями Донбасу.

