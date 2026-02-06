'Елегантно нищити ворога': 'Гарпії' отримали ексклюзивний рожевий дрон VAMPIRE

Унікальний бомбер, створений в єдиному екземплярі, уже готують до бойових завдань на найскладніших ділянках фронту.

Перший жіночий підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ "Гарпії" 9 окремої бригади БпС отримав безпілотник-бомбер "VAMPIRE" в унікальному виконанні. Дрон був створений в єдиному екземплярі українською компанією SkyFall спеціально для цього підрозділу.

Як повідомили у підрозділі, новий "VAMPIRE" поєднує ексклюзивний дизайн із перевіреною бойовою ефективністю платформи. За словами військових, попри незвичний зовнішній вигляд, це повноцінний бойовий борт, укомплектований для виконання складних завдань на передовій.

Командирка підрозділу Дарія з позивним "ДШК" розповіла, що дрон уже встиг стати символом та моральним талісманом для бійчинь. За її словами, інженерки SkyFall приділили увагу кожній деталі – від корпусу до пульта керування та інтерфейсу, виконаних у єдиній стилістиці.

"Ми знали, що до нас їде рожевий "Вампір", але що він виявиться настільки яскравим – ми не очікували. SkyFall підійшли з душею. Вони приділили увагу кожній деталі, навіть пульт та інтерфейс в рожевому кольорі. Ми з дівчатами порадились і вирішили, що цей "Вампір" стане талісманом нашого підрозділу. Він буде елегантно нищити ворога", – ділиться Дарія.

У підрозділі наголошують, що новий безпілотник суттєво розширить їхні можливості з ураження логістики та живої сили противника, зокрема на найскладніших ділянках фронту.

"Коли є люди, котрі не лише допомагають у звільнені нашої країни, а також підтримують наш моральний дух – це мотивує і надихає викладатись на повну", – додають дівчата.

Що відомо про підрозділ "Гарпії"

Підрозділ "Гарпії" є першим жіночим бойовим підрозділом у складі Сил безпілотних систем ЗСУ. З 2025 року військовослужбовиці виконують бойові завдання на Покровському та Харківському напрямках, демонструючи високу точність і професіоналізм.

Компанія SkyFall є розробником ударних дронів "VAMPIRE", відомих також під неофіційною назвою "Баба Яга". За даними звіту "Армія дронів. Бонус", ці безпілотники виконали понад 2,5 млн бойових місій і за підсумками 2025 року стали найрезультативнішими засобами ураження на полі бою в кількох ключових категоріях.

