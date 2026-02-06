РФ хоче перетворити Україну на 'ще одну Білорусь', - ISW

Росія прагне перетворити Україну на державу-маріонетку.

Кремль шукає нові аргументи, щоб переконати Сполучені Штати та Європу не погоджуватися на гарантії безпеки для України, і кінцевою метою є перетворення країни на проросійську державу-маріонетку – таку ж, як Білорусь. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи інтерв'ю глави російського МЗС Сергія Лаврова каналу Russia Today.

Лавров заявив RT, що єдиний варіант, який Росія "готова розглядати як довгострокового, вічного сусіда", – це "дружня" Україна, яка "не обов'язково є союзником", але "нейтральна" і "доброзичлива".

Як зазначають аналітики, заява Лаврова дає уявлення про додаткові вимоги, закладені в початковій вимозі Росії про "нейтралітет" України під час війни, і вказує на те, що Росія прагне перетворити Україну на державу-маріонетку, навіть якщо фізично не контролюватиме всю територію України.

При цьому вимога Лаврова про те, щоб післявоєнна Україна була "дружньою" і "доброзичливою", має на увазі, що Росія буде задоволена тільки Україною, очолюваною проросійським урядом, який проводить проросійську політику, підкреслюють в ISW:

"Ймовірно, Росія прагне перетворити Україну на ще одну Білорусь, яку, за оцінкою ISW, Росія де-факто анексувала, навіть незважаючи на те, що Білорусь зберігає свої кордони і уряд".

Крім того, в тому ж інтерв'ю Лавров знову відкинув західні гарантії безпеки для України. Він також відкинув варіант з припиненням вогню до укладення остаточного мирного врегулювання, заявивши, що Захід буде використовувати таке припинення вогню для поставок зброї Україні.

Як зазначають в ISW, в останні місяці кремлівські чиновники повторювали ту ж риторику про західні гарантії безпеки, постійно називаючи такі гарантії "неприйнятними" для Росії і називаючи розміщення іноземних військ в Україні "законними" російськими цілями.

"Однак, схоже, Кремль зараз намагається знайти нові аргументи, щоб відкинути західні гарантії безпеки і переконати США та Європу не погоджуватися на них, ймовірно, у міру того, як США, Україна та Європа наближаються до завершення угоди", - пишуть аналітики.

Результати мирних переговорів

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що не підписуватиме жодних документів про зміну статусу окупованих українських територій, і Україна не визнаватиме частиною РФ тимчасово окуповані території України.

При цьому, як зазначив глава держави, якщо говорити про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, тому що вони викладені в плані з 20 пунктів. Зокрема, він підкреслив, що США повинні закріпити гарантії безпеки ще до підписання "мирної угоди".

