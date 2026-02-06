Вчені назвали найкращу вправу для спалювання жиру у літніх людей

Такі тренування підвищують синтез м'язового білка.

У новому дослідженні вчені виявили, що метод тренування, який чергує короткі періоди інтенсивних вправ з короткими періодами відновлення, є "оптимальною вправою" для зниження жирової маси тіла при збереженні м'язової маси у літніх людей.

Як пише Independent, в новому дослідженні вчені порівняли вплив вправ різної інтенсивності на склад тіла більш ніж 120 літніх людей. Середній вік учасників склав 72 роки, а середній індекс маси тіла – близько 26, що вважається нормою для людей старше 65 років.

Учасники були випадковим чином розділені на три групи, кожна з яких виконувала три 45-хвилинні контрольовані заняття на біговій доріжці різної інтенсивності на тиждень протягом 6 місяців.

"Високоінтенсивні тренування в цьому дослідженні включали повторювані короткі періоди дуже інтенсивних вправ – коли дихання утруднене і розмова утруднена – що чергувалися з більш легкими періодами відновлення", – пояснила Грейс Роуз, експерт з фізичних вправ.

При цьому вчені відзначили, що тільки високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) показали значне зниження відсотка жиру в організмі за шість місяців.

"Ми виявили, що вправи високої, середньої та низької інтенсивності призводили до помірної втрати жиру, але тільки високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) зберігали м'язову масу", – сказала доктор Роуз.

За її словами, "як висока, так і помірна інтенсивність покращували склад ваги, зосередженої в області живота", при цьому помірні тренування також викликали "невелике зниження м'язової маси".

Дослідники припускають, що високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) можуть призводити до посилення синтезу м'язового білка у літніх людей.

"Ймовірно, HIIT працює краще, тому що чинить більший тиск на м'язи, даючи організму сильніший сигнал до збереження м'язової тканини, а не до її втрати", – зазначають вони.

За результатами дослідження вчені радять здоровим літнім людям віддавати перевагу високоінтенсивним інтервальним тренуванням (HIIT) перед іншими видами аеробних навантажень для поліпшення складу тіла.

