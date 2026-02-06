Індійська компанія вперше з середини 2025 року купила венесуельську нафту, - Bloomberg

Раніше Індія вже закуповувала венесуельську нафту.

Індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries Ltd. повернулася до закупівель нафти з Венесуели після перерви, що почалася в середині 2025 року. Нью-Делі прагне диверсифікувати поставки, а США повернули венесуельську нафту на ринок.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела пише, що нафтопереробний гігант придбав один нафтовий танкер з вантажем близько 2 мільйонів барелів.

Це перша подібна угода Індії з тих пір, як США минулого місяця заарештували президента Ніколаса Мадуро і втрутилися в нафтовий сектор країни. Крім того, США і Делі уклали торговельну угоду, яка передбачає скорочення мит на індійський експорт. Президент США Дональд Трамп пов'язав цю угоду з припиненням імпорту російської нафти, хоча Делі не надало подробиць.

Відео дня

Раніше Індія закуповувала венесуельську нафту, і Reliance імпортувала її до минулого року. У 2019 році на частку Індії припадало близько 25% експорту "чорного золота" з Венесуели.

Нафтотрейдери Vitol Group і Trafigura Group в останні дні пропонували венесуельську нафту покупцям у Китаї та Індії.

Відмова Індії від російської нафти - головні новини

Президент США Дональд Трамп тисне на Індію, вимагаючи відмовитися від російської нафти. При цьому Вашингтон вводив санкції проти російських гігантів "Газпром" і "Роснефть", а також підвищував мита на індійські товари.

31 січня Reuters писало, що США повідомили Індії, що планують відновити для них продаж венесуельської нафти, щоб країна могла замінити нею імпорт російської нафти.

2 лютого Трамп заявив, що індійський прем'єр Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту, хоча офіційний Нью-Делі цього не підтвердив.

Вас також можуть зацікавити новини: