Лавров: Деякі лідери Європи 'підпільно контактують' з РФ, навіть таємно приїжджають

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про нібито існування таємних контактів між Москвою та окремими лідерами європейських країн щодо завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT.
За словами Лаврова, частина європейських політиків начебто самі ініціюють такі контакти та просять не розголошувати факт спілкування.
"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з’являються. І так підпільно контактують", – заявив глава МЗС РФ.
Водночас Лавров визнав, що під час закритих і конфіденційних розмов риторика європейських співрозмовників нібито не відрізняється від публічних заяв.
"Ті самі заклики: давайте закінчувати, треба щось робити", – сказав він, маючи на увазі війну Росії проти України.
Міністр також звинуватив Європу в "безкомпромісній позиції", яка, за його словами, полягає у прагненні до "стратегічної поразки Росії":
"Україна не може програти, Росія не може перемогти, інакше Європа втратить обличчя. І все те, що вони роблять зараз, – не допустити, зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями, і тепер ось до них підключаються українські представники".
Мирні переговори - останні новини
Заяви російського міністра прозвучали на тлі активних дипломатичних контактів навколо можливих переговорів щодо війни, однак офіційних підтверджень "підпільних" контактів з боку європейських лідерів наразі немає.
За даними NYT, серговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, що відбувся в Абу-Дабі, завершився без відчутного прориву у припиненні війни, яка триває вже п’ятий рік. Попри заяви про "конструктивний діалог", єдиним конкретним результатом стала домовленість про обмін військовополоненими.